Este es el precio del dólar HOY jueves 4 de septiembre de 2025

Este es el precio del dólar hoy.

El peso mexicano continúa por debajo de las 19.00 unidades por dólar, aunque la jornada anterior registró un retroceso, durante el inicio de esta jornada de jueves, la moneda nacional logró apreciarse ligeramente frente al dólar.

De esta forma, este jueves 4 de septiembre la moneda nacional se cotiza en 18.77 pesos por dólar. El tipo de cambio interbancario cerró el miércoles 3 de septiembre en 18.79 pesos por cada divisa estadounidense.

Respecto al tipo de cambio FIX, otorgado por el Banco de México, Banxico, de acuerdo al Diario Oficial de la Federación, el dólar está valuado a la venta en 18.7072 unidades por divisa verde, mientras que el tipo de cambio que se deberá usar para calcular las obligaciones en dólares es de 18.6460 pesos por dólar.

Dólar vs. peso: ¿Cuánto vale en bancos de México?

En caso de estar interesado en cambiar dólares a pesos, a continuación, te compartimos cómo cotiza en las principales ventanillas bancarias de México este jueves 4 de septiembre:

Afirme : 17.90 a la compra – 19.30 a la venta

Banco Azteca : 17.55 a la compra – 19.14 a la venta

Banco de México , FIX del martes: 180.7072

Bank of America : 17.7305 a la compra – 19.802 a la venta

Banorte : 17.45 a la compra – 19.05 a la venta

BBVA Bancomer: 17.84 a la compra – 18.97 a la venta

