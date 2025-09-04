Formación bruta de capital cae 6.8% en junio

La formación bruta de capital fijo cayó 6.8 por ciento anual durante junio de este año, reportó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Este indicador se refiere a la inversión que hacen las empresas en sus respectivas industrias para incrementar su producción.

Dicha inyección de capital se manifiesta principalmente en la compra de equipo en dos sectores de relevancia para la economía nacional, como lo son: la construcción y la industria manufacturera.

En este sentido, la adquisición de maquinaria y equipo cayó 11.4 por ciento en el sexto mes de este año.

A nivel nacional, la compra de equipo de transporte se contrajo un 15.5 por ciento, mientras que la adquisición de maquinaria, equipo y otros bienes disminuyó 11.4 por ciento.

En junio 2025, y con cifras desestacionalizadas, el Indicador Mensual de la Formación Bruta de Capital Fijo #IMFBCF se ubicó en 105.6 puntos, con una caída mensual de 1.4%. Respecto a junio 2024, disminuyó 6.8%.



Por componente, las variaciones mensuales fueron:

Por componente, las variaciones mensuales fueron:

Respecto al equipo importado, el de transporte disminuyó 14.8 por ciento, mientras que el segundo ya mencionado se redujo en 8.1 por ciento.

Respecto al sector de la construcción cayó 3.3 por ciento anual, siendo la generación de construcción no residencial el único componente en contracción, con una de 13.8 por ciento.

La residencial avanzó 11.8 por ciento.

Estos datos se dan en un momento en que la incertidumbre rodea a la economía mexicana, este escenario derivó tras las nuevas políticas instauradas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien impuso aranceles a varios países del mundo.

Esta situación permitió que los empresarios limitaran las inyecciones de capital ante la poca confianza que hay en el sector.

