Respaldan prohibición de pesticidas

Tras darse a conocer que el Gobierno de México emitirá un decreto para prohibir 35 plaguicidas, el Consejo Nacional Agropecuario (CNA) respaldó la decisión y señaló que es “un paso clave” para tener alimentos que sean sanos para las personas consumidoras.

“En el CNA respaldamos la prohibición anunciada hoy por la Presidenta Claudia Sheinbaum de 35 plaguicidas utilizados en la agricultura. Este decreto es un paso clave hacia alimentos sanos e inocuos, en línea con las mejores prácticas y recomendaciones internacionales”, indicó el organismo empresarial a través de su cuenta de X.

Asimismo, recomendó que para “fortalecer” la transición se deben implementar prácticas agrícolas seguras, pero “de forma gradual y ordenada, con evidencia científica” sin que se afecte la productividad y la competitividad del campo mexicano”.

A su vez, las empresas que integran la asociación dedica a la protección de cultivos (PROCCYT) también consideraron que las acciones permitirán la protección de cultivos de manera sustentable.