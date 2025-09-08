Inicia registro de El Buen Fin; se esperan ventas de 200 mil mdp: SE

La Secretaría de Economía (SE) conjuntamente con autoridades de la Ciudad de México, el Estado de México y organizaciones empresariales lanzaron la campaña de registro para llevar a cabo El Buen Fin 2025, evento que se realizará del 13 al 17 de noviembre y que busca promover el consumo interno, superar el monto de ventas de 172.9 mil millones de pesos del año pasado e incluso alcanzar los 200 mil millones de pesos e impulsar los Hecho en México.

Enrique Salomón Rosas Ramírez, director General de Competitividad y Competencia de la SE, destacó que, en la decimoquinta edición se impulsará el concepto de prosperidad compartida, pues es un eje central del Gobierno de México y en ese sentido, además de superar los montos de ventas también se sumará el programa Hecho en México y así fortalecer el Plan México.

“La meta que tenemos es, por supuesto, la de superar el monto de ventas alcanzado el año pasado y por qué no alcanzar un monto de 200 mil millones de pesos. Permítanme ser muy claro en lo siguiente. El Buen Fin más Hecho en México, tienen que ver con el Plan México y esto es muy trascendente”, indicó en conferencia de prensa.

El funcionario recordó que el Plan México es “la Carta de Navegación” del Gobierno federal y que uno de sus puntos fundamentales es que el contenido nacional y el mercado interno se fortalezca, “resulta importante recordar que, dentro de los 18 programas y acciones del Plan México para fortalecer la economía y el bienestar, la acción número 10 específicamente se refiere a aumentar la venta de productos nacionales en tiendas de autoservicio y departamentales y de eso trata también El Buen Fin”.

Rosas Ramírez sostuvo que, si se integran las cadenas de valor y se suman a las de proveedurías, además del impulso regional que ya se hace con los 10 Corredores Económicos y del Bienestar, “detonaremos el consumo interno para beneficio de las familias mexicanas”.

“Participar en El Buen Fin es muy fácil y es totalmente gratuito. El registro ya está abierto en la página www.elbuenfin.org. La duración del Buen Fin será de cinco días, que van del jueves 13 al lunes 17 de noviembre”, puntualizó.

Por su parte, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) señaló que su misión es vigilar, pero también educar, orientar y mediar para que El Buen Fin sea transparente y justo para todos los participantes, pero especialmente, para las personas consumidoras.

“La misión de la Profeco durante El Buen Fin es clara, es proteger los derechos de las personas consumidoras y asegurar que las empresas cumplan con las normativas establecidas” indicó Rebeca Olivia Sánchez Sandín, subprocuradora de Servicios de la Profeco.

Y destacó que el organismo “desplegará un operativo robusto en centros comerciales y plataformas digitales” desde septiembre para vigilar que las ofertas, promociones y precios sean reales y respeten los derechos de las personas consumidoras.

“La Profeco estará de manera permanente en operativos presenciales a lo largo y ancho del país y también para garantizar que las familias mexicanas puedan aprovechar al máximo las oportunidades que ofrece este operativo”, añadió.

Asimismo, dijo que se busca superar las cifras de años anteriores, a través del consumo interno y del fortalecimiento de la economía formal, e invitó a las empresas y organizaciones de comercio a unirse a “esta gran fiesta comercial” porque no sólo aumentarán sus ventas, sino que demostrarán “su compromiso con la calidad, la transparencia y el respeto hacia las personas consumidoras”.

A su vez, Alejandro Malagón Barragán, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (Concamin) en representación del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), dijo que los empresarios participan en esta edición 2025 con “entusiasmo y responsabilidad, pero sobre todo en unidad”, y que las personas consumidoras pueden tener confianza en que las mercancías que se producen son sinónimo de calidad y satisfacción.

“Para que todos los consumidores estén contentos, produciendo artículos que sean motivo de orgullo nacional y gracias al talento y la dedicación de nuestra gente. Por ello quiero invitar a las y los consumidores a que este Buen Fin revisen los productos que se adquieran y que tengan la etiqueta Hecho en México. Con la tranquilidad de que estarán llevándose a casa productos valiosos y convencidos de que lo Hecho en México está mejor hecho”.

Finalmente, Manuel Cardona Zapata de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD) dijo que, hace 15 años cuando surgió la iniciativa se tenía la incertidumbre de que podría reducir las ventas de diciembre, porque las personas pudieran anticipar compras, pero no sucedió y “después de 15 años nos damos cuenta de que es un éxito rotundo y este éxito tiene varias autorías”. El representante agradeció a las autoridades porque, a través de El Buen Fin” se promueve la formalidad.

LMCT