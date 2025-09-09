Fiestas patrias, 17% más caras que en 2024

Una persona vende artículos temáticos en el Zócalo capitalino en una imagen de archivo.

La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec) señaló que este año las familias mexicanas pagarán 17 por ciento más para organizar una reunión con motivo de las fiestas patrias; es decir, gastarán alrededor de 7 mil pesos en promedio, frente a los 6 mil pesos del año pasado.

“Este año, organizar una reunión en casa para 10 personas podrá llegar a costar hasta 7 mil en promedio, un 17 por ciento más que en 2024, que significó una erogación de 6 mil. Este gasto incluye platillos, bebidas, dulces típicos, adornos y música”, indicó en un comunicado.

El Tip: Acudir al Zócalo, según la Anpec, ya no es económico, pues asistir significa un costo promedio de 5 mil 800 pesos, 16% más que el año pasado.

La organización aseguró que una Noche mexicana puede representar la preparación de un menú abundante y la elaboración de pozole puede rondar los dos mil pesos; tinga de pollo, mil 250 pesos; tostadas de pata, mil 100 pesos y pambazos, mil 350 pesos. Además, si se suman la compra de refrescos, aguas frescas, cervezas u otras bebidas alcohólicas en un rango de 2 mil 800 pesos a 3 mil pesos, e incluso la decoración temática del evento y otros adornos, podrían llegar a costar 600 pesos del presupuesto.

Cuauhtémoc Rivera, presidente de la Anpec, destacó que incluso asistir al Zócalo capitalino a dar el Grito de Independencia no significará un costo menor, pues entre el precio del transporte, antojitos y bebidas para 10 personas se puede llegar a gastar hasta 5 mil 800 pesos, cuando en 2024, era de sólo 5 mil pesos, es decir, un aumento de alrededor de 16 por ciento.

Mil 200 pesos podrían gastar las personas en trajes típicos

“Los jóvenes suelen dar el Grito en antros o restaurantes y aquí el gasto cambia de dinámica porque las bebidas son el centro de la fiesta y la comida queda en segundo plano; la cuenta promedio es de mil 400 pesos por persona, es decir, un grupo de 10 puede llegar a gastar hasta 14 mil pesos, 17 por ciento más caro que el año pasado”, agregó.