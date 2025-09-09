Paquete económico debe dar certeza al comercio formal: Canaco CDMX

La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco CDMX) reconoció que el Gobierno de México busca mantener la estabilidad fiscal y la inversión pública, tras la presentación del Paquete Económico 2026, pero exhortó a que este proyecto no implique mayores cargas de operación para los negocios capitalinos que operan en la formalidad, y señaló que se necesitan reglas claras e incentivos que den certeza.

Reconocemos el esfuerzo por mantener la estabilidad fiscal y la inversión pública, pero es fundamental que el Paquete Económico 2026 no se traduzca en mayores cargas operativas para los negocios formales. El comercio capitalino necesita reglas claras, incentivos al consumo y condiciones para crecer con certeza Canaco CDMX, en un comunicado



Entrega del Paquete Económico 2026 en la Cámara de Diputados. ı Foto: David Patricio / La Razón

El presidente del organismo, Vicente Gutiérrez Camposeco, sostuvo que el documento que entregó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) contiene señales positivas, especialmente en la continuidad de los programas sociales y en la estabilidad fiscal; no obstante, “plantea desafíos que podrían afectar la competitividad y el dinamismo del mercado interno”.

El organismo destacó que, aunque no se crean nuevos impuestos generales, los ajustes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) en refrescos, tabaco y videojuegos violentos podrían afectar las ventas del comercio detallista. Respecto a la modificación en la retención del Impuesto al Valor Agregado (IVA) para personas morales, señaló que se requiere “mayor claridad operativa” con la intención de que las pequeñas y medianas empresas (PyMES) no resulten afectadas.

El organismo llamó a evitar cargas administrativas excesivas para las micro y pequeñas empresas. ı Foto: ilustrativa: Cuartoscuro

La Canaco CDMX respaldó el combate a las prácticas ilegales como el uso de facturas falsas, pero subrayó la necesidad de evitar cargas administrativas excesivas para negocios formales. Asimismo, sostuvo que debe existir acompañamiento para que las microempresas cumplan con sus obligaciones y no sean penalizadas.

La Cámara celebra que se mantenga el impulso a proyectos estratégicos en movilidad, conectividad y modernización urbana, fundamentales para el comercio capitalino… Se espera que las obras contempladas en el presupuesto generen derrama económica y oportunidades para proveedores locales Canaco CDMX, en un comunicado



Finalmente, destacó que el déficit de 4.1% como proporción del Producto Interno Bruto (PIB) representa “señales de responsabilidad macroeconómica” que brindan certidumbre a los inversionistas, aunque subrayó que se necesita “mayor claridad sobre cómo se protegerá el gasto en seguridad, salud y servicios urbanos en la Ciudad de México”.

