Secretario de Hacienda entrega el Paquete Económico 2026 al Congreso

El Secretario de Hacienda y Crédito Público, Édgar Amador Zamora, entregó a la Cámara de Diputados el Paquete Económico del 2026

El secretario de Hacienda y Crédito Público, Édgar Amador Zamora, entregó a la Cámara de Diputados el Paquete Económico del 2026, a menos de 2 horas de que venza el plazo constitucional.

Afirmó que el documento está basado en la prosperidad compartida y la responsabilidad en política económica.

El secretario de Hacienda reconoció que el Paquete Económico se entrega en un panorama internacional complejo con la aplicación de aranceles, como los impuestos por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El Paquete Económico del 2026 contiene 3 elementos importantes para el funcionamiento del Gobierno de México, los cuales son:

  • Ley de ingresos
  • Miscelánea fiscal
  • Presupuesto

Ahora, los diputados y senadores deben de analizar, discutir y aprobar el documento presentado por la Secretaría de Hacienda, a cargo de Édgar Amador Zamora.

