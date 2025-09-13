Tren Maya obtiene distintivo ‘Hecho en México’ en estación Mérida Teya

Autoridades entregaron al Tren Maya el distintivo “Hecho en México” en Mérida Teya.

El Tren Maya recibió el distintivo “Hecho en México” en un evento realizado en la estación Mérida Teya, con la presencia de directivos, autoridades y usuarios.

De acuerdo con un mensaje en redes sociales, este reconocimiento “sella y honra la disciplina, el talento y la pasión de miles de colaboradoras y colaboradores” que han participado en la construcción del proyecto ferroviario.

El distintivo “Hecho en México” reconoce el esfuerzo de miles de trabajadoras y trabajadores. ı Foto: FB Tren Maya

La distinción también refleja la confianza de los más de un millón 600 mil pasajeros que han viajado en el Tren Maya desde su inauguración, lo que lo convierte en un motor de unión, desarrollo y orgullo nacional, destacó la información oficial.

“El Tren Maya no es solo infraestructura: es un monumento vivo que late con el corazón de quienes lo construyen y de quienes lo viajan”, subrayó Tren Maya en su mensaje.

La Estación Mérida Teya recibió un momento que nos llena de orgullo nacional: Tren Maya cuenta ya con el Distintivo “Hecho en México”. 🚆🇲🇽✨ pic.twitter.com/V4DpacAYHY — Tren Maya (@TrenMayaMX) September 13, 2025

Finalmente, resaltó que el proyecto está hecho en México y para las y los mexicanos.

