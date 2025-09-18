CNBV llama a reforzar la protección de usuarios del sistema financiero

El recién nombrado presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), Ángel Cabrera Mendoza, envió un mensaje a sus colaboradores en la institución en el que pidió trabajar en equipo para proteger a los usuarios de los servicios financieros en México. Los comentarios se dan en un contexto donde el sistema enfrenta acusaciones por presunto narcolavado y fraudes cometidos en distintas financieras.

En un mensaje interno, filtrado a medios de comunicación, Cabrera subrayó que su nombramiento implica un compromiso directo con el país y con el sector financiero.

“Hoy tengo el privilegio de dirigirme a ustedes por primera vez como Presidente de esta gran institución. Asumir dicha responsabilidad es, ante todo, un honor y un compromiso profundo con México, con nuestro sistema financiero y con todos ustedes que hacen posible, día con día, que la CNBV cumpla con su misión”, expresó.

El funcionario aseguró que el organismo debe mantener su papel como un referente de solidez y profesionalismo, incluso en medio de coyunturas complejas. “Nuestra Comisión ha sido a lo largo de los años, un referente de solidez y profesionalismo. Gracias al esfuerzo colectivo, hemos logrado enfrentar crisis, adaptarnos a coyunturas internacionales y acompañar el crecimiento de un sistema financiero cada vez más dinámico y complejo”, señaló.

En esa línea, Cabrera enfatizó que uno de los principales objetivos de su gestión será salvaguardar a los usuarios. “Hoy, nuevamente, estamos llamados a responder con excelencia ante los retos que tenemos por delante: fortalecer la confianza, modernizar nuestros procesos, garantizar la integridad del sistema y proteger a millones de personas que confían en él”, dijo.

También reconoció al capital humano de la CNBV como pieza clave para lograr esa meta. “Sé que contamos con un equipo valioso, comprometido y talentoso. Su experiencia, dedicación y sentido de servicio son el mayor activo de esta Comisión. A cada una y uno de ustedes les digo que su trabajo importa, que su entrega marca la diferencia y que juntos podemos llevar a la CNBV a un nuevo nivel de excelencia”, afirmó.

El presidente del organismo regulador delineó los principios de su gestión: cercanía, transparencia y apertura. “Quiero que cada voz sea escuchada y que cada esfuerzo encuentre un espacio para contribuir. Los invito a que hagamos de esta una oportunidad para innovar y para dejar huella”, apuntó.

Finalmente, Cabrera aseguró que la coordinación será clave para que la CNBV se fortalezca y actúe con mayor eficacia ante los desafíos actuales del sector financiero.

“Estoy convencido de que unidos, compartiendo talentos y con la visión compartida de servir a la sociedad, consolidaremos una CNBV más fuerte, ágil y eficiente”, concluyó.

El mensaje se da también mientras ahorradores de la Sociedad Financiera Popular (Sofipo) Came demandaron al regulador financiero, por no ejercer correctamente su supervisión y permitir un fraude institucional.

La CNBV además mantiene intervenidas, a parte de Came, a CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa, señalados de lavar dinero.

