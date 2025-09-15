Proponen ‘tijeretazo’ a reguladores financieros pese a retos en CNBV

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) anticiparon recortes en sus respectivos presupuestos para el próximo año, pese a que se vislumbra una situación compleja para el sector, con reacomodos bancarios, fiduciarios, posibles fraudes e investigaciones por presunto lavado de dinero.

De acuerdo con el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2026 propuesto por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a la CNBV se le destinaron mil 507 millones 698 mil 650 pesos para el próximo año. Un año antes destinó mil 506 millones 831 mil 042 pesos.

El Dato: El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) realiza una auditoría al sector financiero mexicano para evaluar las prácticas antilavado y financiamiento al terrorismo.

A primera vista se observa un incremento conocido como “aumento nominal”, el cual refleja la comparación de las cantidades año contra año; sin embargo, a la hora de transformar las cifras a una variación “real”, ésta refleja una contracción de 3.3 por ciento.

TE RECOMENDAMOS: Llegan los Corona Sessions Modelo cumple 100 años y celebra con homenaje a los mexicanos

Esta cifra se obtiene de “descontar” la inflación promedio estimada en los Criterios de Política Económica 2026, que es de 3.5 por ciento, al presupuesto del regulador del mismo año. Luego se compara con el dinero aprobado en 2025 para la dependencia, resultando en que el siguiente año se gastará menos.

Para Benjamín Padilla, abogado experto en temas financieros, esta situación complica el manejo de operaciones del regulador mexicano, quien tiene que supervisar el cumplimiento de la Ley en bancos, en Sociedades Financieras Populares (Sofipos), Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (Sofomes), Casas de Bolsa, Bolsas Bursátiles como BMV y BIVA, Cajas Populares, Uniones de Crédito y otras más.

“Un aspecto negativo que tendrá es en la supervisión. Es una ecuación, menores recursos y menos personal, implica menor capacidad de inspección y supervisión”, comentó.

Añadió que previo a conocer los recortes sucedieron casos como las acusaciones a CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa, quienes fueron señalados de presunto lavado de dinero proveniente del narcotráfico. Además se dio la quiebra de Consejo de Asistencia al Microemprendedor (Came) y Sierra Gorda.

Las financieras mencionadas, además, se encuentran bajo intervención de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores desde el pasado 25 de junio; por su parte, Came enfrenta una investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera por supuesto fraude institucional.

Esta última institución pasó de tener un presupuesto de 163 millones 526 mil 848 pesos el año pasado a 168 millones 954 mil 800 pesos. Esto significó un incremento “nominal” de 3.3 por ciento; pero una contracción “real” de 0.2 por ciento anual.

Cabe señalar que la inflación es el incremento constante de los precios de bienes y servicios y que este fenómeno resta poder adquisitivo a la moneda nacional; es decir: al dinero, por eso año con año hay que descontar el aumento del Índice Nacional de Precios al Consumido (INPC) al presupuesto.

“Desde que llegó la ‘4T’ ha habido un recorte discriminado en los presupuestos, sin distinguir la relevancia de las operaciones y trabajo de cada institución”, comentó a La Razón Mario di Costanzo, expresidente de la Condusef.

Añadió que actualmente la UIF enfrenta retos de indagación y que estos se complican aún más con menor dinero a su disposición.

Para este organismo se prevé un presupuesto anual de 617 millones 113 mil 076 pesos, durante el próximo año, mientras que este año se aprobaron 662 millones 894 mil 066 pesos. Esta cifra representaría una caída real de 10.1 por ciento.

En este sentido, Mario Di Costanzo comentó que la Condusef necesita una “fuerte” inyección de capital para poder estar en vanguardia y enfrentar los fraudes contra los usuarios de servicios financieros en México.

“La tecnología ha avanzado, los delincuentes tienen más y mejores herramientas para robar cuentas bancarias (...) Pero la autoridad aún investiga con métodos tradicionales”, lamentó el expresidente.

De acuerdo con datos de la Condusef, tan sólo en julio 12 instituciones financieras reportaron haber sido víctimas de suplantación de identidad por parte de delincuentes y con el fin de defraudar a usuarios, en el mes previo se registraron 15 delitos de este tipo. “Cómo le van a hacer para defender al usuario”, dijo.

El Tip: Cuatro instituciones fueron intervenidas por la CNBV en los últimos cuatro meses, al ser acusadas de fraude institucional.

NUEVA PRESIDENCIA EN CNBV. Para Benjamín Padilla la llegada de Ángel Cabrera a la presidencia de la Comisión y que ejerce desde el pasado 01 de septiembre, enfrentará quizá mayores retos que a los que se enfrentó su predecesor Jesús de la Fuente.

Porque el regulador financiero también tendría 74 plazas menos para ejercer sus tareas de supervisión, Hacienda propuso que éstas pasaran de mil 658 en 2025 a mil 584 en 2026.

“La supervisión financiera no es un gasto, es una inversión (…) Veremos si Ángel Cabrera podrá lograr el hito de hacer más con menos”, añadió el experto en entrevista con este diario.

Pese a que De la Fuente aseguró que no dejó pendientes a su sucesor, el recién nombrado tendrá que lidiar con nuevas solicitudes bancarias, de Sofipos y Sofomes. Además de labores en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en el sector financiero.

“Tiene que generar confianza, cumplimiento (…) Estos ajustes no deben comprometer la capacidad del regulador y deben prevenir malas prácticas”, concluyó el experto.

Presupuesto para 2026 ı Foto: Imagen: La Razón de México