Nutrisa arriba, de nueva cuenta, a la Bolsa Mexicana

El jueves arrancaron las operaciones de Nutrisa en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), se trató de un dividendo en especie decretado por Grupo Herdez que busca mejorar su eficiencia operativa y maximizar el valor de sus activos, informó la institución bursátil.

Luego de 10 años fuera del mercado bursatil, la compañía volvió a cotizar con un total de 321 millones 616 mil 166 acciones ordinarias, Serie A, con un precio de referencia de 6.15 pesos por acción.

“El listado de Grupo Nutrisa en la Bolsa Mexicana de Valores refuerza el dinamismo del mercado de valores en México”, informó la Bolsa.

Grupo Nutrisa cuenta con 663 puntos de venta en México, a nivel global han incursionado con el formato de franquicias de Moyo en los siguientes países: Costa Rica, con 16 unidades, Nicaragua, con 5 unidades y España con sólo una unidad.

De acuerdo con la BMV, Grupo Nutrisa esta integrada por los negocios: Nutrisa. empresa dedicada a la producción de helado de yogurt en México, suma 378 puntos de venta y forma parte de Grupo Herdez desde 2013.

Chilim Balam. Una tienda de dulces, botanas y bebidas personalizadas. Desde 2021 forma parte de Grupo Herdez y al 30 de junio de 2025 suma 100 puntos de venta en México.

Moyo. que es una marca mexicana creada en 2008 y parte de Grupo Herdez desde 2019, es reconocida por su helado de yogurt sin grasa y sabores innovadores. Suma 92 puntos de venta en México y 22 franquicias internacionales.

Cielito Querido Café, una cafetería que ofrece bebidas típicas, además de panadería y alimentos ligeros. Desde su integración a Grupo Herdez en 2019, ha consolidado 93 puntos de venta en México al 30 de junio de 2025.

“El listado brinda a los inversionistas la oportunidad de dar seguimiento a la evolución de una compañía con marcas emblemáticas y gran cercanía con las familias mexicanas”, señaló la BMV.

De acuerdo con información de Valmex Casa de Bolsa, el prospecto definitivo, el precio de referencia de inicio de cotización de Nutrisa fue de 6.15 pesos por acción, reflejando un múltiplo de valuación de 8.91x EV/EBITDA, en los últimos 12 meses al 2T25.

Sin embargo, señaló que el jueves el precio de la acción bajó –11.1 por ciento con un precio de cierre de jornada de 5.47 pesos y una valuación que se abarató a 7.73x EV/EBITDA.