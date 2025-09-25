Inversión en Banamex fue animada por la confianza que tengo en el Gobierno de Sheinbaum: Chico Pardo

Alianza estratégica entre Banamex y BlackRock alcanza un millón y medio de contratos activos en Fondos de Inversión.

La confianza en el Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum, así como en su proyecto de país fue lo que hizo que Fernando Chico Pardo se hiciera del 25 por ciento de las acciones de Banamex por un monto de 42 mil millones de pesos.

Al asegurar que se trata de una inversión personal, Fernando Chico Pardo destacó que él ha sido muy exitoso invirtiendo en México, por lo que pidió a todos hacer lo mismo.

“Estoy haciendo una inversión personal muy relevante y mucho me animó la confianza que tengo en el Gobierno, Gobierno de la Presidenta y en su proyecto de país. Yo he sido muy exitoso invirtiendo en México. Les recomiendo a todos hagan lo mismo”, dijo en conferencia de prensa.

Este miércoles se dio a conocer que Fernando Chico Pardo, actual presidente del Consejo de Administración del Grupo Aeroportuario del Sureste (Asur) había adquirido una cuarta parte del negocio de Banamex, con lo que se convertirá en el socio mayoritario luego de que se concrete la acción a mediados del próximo año cuando concluya las acciones regulatorias.

El directivo destacó además que, a diferencia de la administración pasada, la Presidenta Sheinbaum Pardo no condicionó la operación.

Fernando Chico Pardo añadió que se siente muy orgulloso de encabezar esta transacción con la cual se reconoce la gran responsabilidad que tiene el regresar el Banco Nacional de México a manos mexicanas.

“A lo largo de más de cinco décadas siempre he mantenido la confianza en México y nunca he dejado de invertir en el país. Yo siempre he creído que es la mejor opción de inversión por sus grandes posibilidades, pero sobre todo por su gente”, explicó.

OBLIGACIÓN MORAL

En la conferencia, Ernesto Torres Cantú, director de Citi Internacional, explicó que el banco estadounidense pagará, al terminar o de la operación los impuestos que se tengan que saldar.

“Citi va a pagar los impuestos que se correspondan de acuerdo a la ley, una vez que se concrete la transacción; que otra vez como repetimos es sujeto a aprobaciones regulatorias, para la segunda mitad del 2026 y será estrictamente de acuerdo de acuerdo a la ley”, aclaró.

Por su parte, Fernando Chico Pardo señaló que pagar impuestos en una obligación la cual se extiende a ser una obligación moral.

“Pagar impuestos es una obligación hasta moral, se tiene que pagar lo que dice la ley que hay que pagar y no evadir un solo centavo, no solo por la ley, sino moralmente”, concluyó en el encuentro que sostuvo con medios de comunicación.

