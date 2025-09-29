IP ve en cambios a amparo un declive histórico

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) señaló que limitar el juicio de amparo, como lo propone la Presidencia de la República, sería “un retroceso histórico” pues éste ha dado certeza jurídica a la inversión y la generación de empleos, y los cambios que se proponen en lugar de beneficiar a todas las personas sólo dejan “en mayor vulnerabilidad a ciudadanos, emprendedores y empresas”.

El organismo sostuvo que si se tiene que demostrar una afectación directa para promover un amparo, entonces se corre el riesgo de que se elimine la presentación de casos de interés colectivo, y se “reduce los efectos generales de las sentencias y convierte un mecanismo de protección que beneficiaba a toda la sociedad en un recurso individual que deja en mayor vulnerabilidad a ciudadanos, emprendedores y empresas”.

Y en ese sentido, el juicio de amparo, un recurso legal que se creó en el siglo XIX y consolidó en el XX con la Constitución de 1917, y que permitió “frenar abusos de poder y garantizar derechos frente a actos de autoridad” y que su “fortaleza” brindó certeza jurídica para la llegada de inversiones y la creación de empleos, “limitarlo significaría un retroceso histórico”.