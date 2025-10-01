Coloca Firma Car 850 mdp en CBFs en BIVA

Este logro refleja la confianza del mercado en su modelo de negocio y la determinación de una empresa mexicana

Firma Car, arrendadora de origen mexicano, concretó la colocación de Certificados Bursátiles Fiduciarios (CBFs) por 850 millones de pesos en la Bolsa Institucional de Valores (BIVA), recursos que destinará a la adquisición de vehículos para arrendamiento.

Hoy celebramos el #GritoBIVA de Firma Car, marcando la colocación más grande en su historia. Un hito que refleja visión, disciplina y confianza en el futuro de la movilidad empresarial en México.#BIVAFirmaCar #MercadoDeValores #BIVA pic.twitter.com/8TubvfJ9NK — BIVA (@BIVAMX) September 30, 2025

La emisión, identificada con la clave FCARCB 25, tuvo como intermediario colocador a Casa de Bolsa Finamex y recibió las máximas calificaciones crediticias: HR AAA de HR Ratings y Aaa.mx de Moody’s. La operación alcanzó una demanda por mil 715 millones de pesos, más del doble de lo colocado, lo que permitió bajar la tasa en 54 puntos base respecto a la última emisión, colocándose en TIIE más 230.

“Nos da mucho gusto estar una vez más en BIVA con motivo de la quinta colocación de cartera de Firma Car, donde no sólo se obtuvo una demanda de más de 2 a 1 sobre el monto colocado, sino que logramos la tasa más baja de nuestra historia”, destacó José Ramón Gómez, presidente del Consejo de Firma Car.

Por su parte, María Ariza, directora general de BIVA, celebró el éxito de la operación y el papel de la empresa en el sector.

“Firmacar ha sido un gran protagonista en la transformación del arrendamiento automotriz en México y ha encontrado en el mercado de valores un aliado estratégico para su crecimiento. Esta colocación es un hito que refleja la confianza del mercado en su modelo de negocio y en su solidez institucional”, dijo.

Ariza subrayó el dinamismo de la industria, señaló que en 2024, el mercado de arrendamiento automotriz alcanzó un valor de más de 6 mil millones de dólares y se proyecta que para 2033 supere los 13 mil millones, con un crecimiento anual de 8.5 por ciento.

“Firmacar es un ejemplo de cómo el financiamiento bursátil impulsa la competitividad y la democratización de oportunidades”, dijo durante el campanazo.

Desde 2019, Firma Car ha emitido cuatro bursatilizaciones por un total de 2 mil 800 millones de pesos, tres de ellas listadas en BIVA. Con una cartera de 3 mil 500 millones de pesos, 107 colaboradores y presencia en distintas ciudades, la compañía reafirma su misión de abrir el acceso a soluciones de movilidad flexibles para emprendedores y pequeñas y medianas empresas.

“Cuando hay visión, disciplina y un propósito claro, las empresas mexicanas no sólo crecen, también inspiran al mercado y abren camino para otras”, concluyó Ariza.

