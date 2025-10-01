Secretaría de Economía y CCE dan banderazo a consultas T-MEC en 30 sectores productivos

La Secretaría de Economía (SE), con el respaldo de la Iniciativa Privada a través del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), inició las consultas con 30 sectores productivos relevantes para el comercio de la región de América del Norte, como parte del proceso para la próxima revisión del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Las industrias en las que se centrarán estas reuniones son las de vehículos pesados; logística, lácteos; químico; servicios profesionales; bebidas y alimentos procesados; minería; muebles y papel; plásticos y juguetes; servicios financieros; TICs; agroindustria; acero y aluminio; vehículos ligeros; energía y petroquímica; metálico y metalmecánica; economía circular; aeroespacial; calzado, textil y vestido; cemento, vidrio y cerámica; manufacturas eléctricas; agrícola; cadenas productivas; industrias creativas; electrónica; turismo; construcción; farmacéutica y autopartes.

Como parte de las consultas -que se llevarán a cabo durante todo el mes de octubre en la sede de la Secretaría de Economía- también se realizarán foros de consulta en las 32 entidades del país, los cuales contarán con todo el respaldo de los gobiernos estatales, a través de los Comités Promotores de Inversiones.

En el inicio de estas reuniones estuvieron presentes empresas de índole diversa y otros actores relevantes, además de ser presidida por el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, y el presidente del CCE, Francisco Cervantes, quienes además acordaron trabajar de manera conjunta para que las consultas sean amplias, representativas y sirvan para estar mejor preparados como país frente al reto que supondrá la revisión del T-MEC.

El secretario Ebrard destacó que este sistema de consultas es inédito, porque el gobierno consultará y tomará en cuenta las visiones y prioridades tanto de la IP, sector obrero y entidades de la República de cara a conversaciones sobre comercio exterior.

Por su parte, Cervantes, señaló que para el sector privado mexicano, la revisión del T-MEC representa una oportunidad para consolidar la competitividad de México, además de fortalecer la integración de las cadenas productivas en América del Norte.

“Desde el CCE acompañaremos a la Secretaría de Economía con una participación responsable y propositiva, asegurando que la voz de la iniciativa privada se traduzca en soluciones concretas que impulsen inversión, empleo y prosperidad compartida para México”, dijo durante la reunión.

En cuanto al proceso de revisión del T-MEC en 2026, se acordó que la Secretaría de Economía estará acompañada y respaldada por el CCE, a través de un mecanismo fortalecido, con una representación plural y equilibrada de los sectores productivos del país, que permita una coordinación ordenada y eficaz.

En la reunión con el secretario Ebrard participaron: Alejandro Malagón; presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (CONCAMIN); Luis Miguel Pando y Judith Garza del CCE; Ana María Aguilar, del Consejo Mexicano de Negocios (CMN); Rogelio Arzate, presidente de Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT); Iker Jiménez, presidente de la Asociación Mexicana de Industriales de Galletas y Pastas (AMEXIGAPA); Rogelio Garza, presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA); Guillermo Funes, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica (Canifarma); Rafael Zaga, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Textil (Canaintex).

También participaron Artemisa Alba, directora general del Instituto Mexicano del Aluminio (IMEDAL); Francisco González, presidente Ejecutivo de la Industria Nacional de Autopartes (INA); Karen Flores, directora general de la Cámara Minera de México (Camimex); Ernesto de la Puente, de Dispositivos Médicos; Alejandro Salas, vicepresidente de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar); Luis Lizcano, presidente ejecutivo de la Federación Mexicana de la Industria Aeroespacial (FEMIA); José Vergara de la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y del Acero (Canacero); Alfredo Pacheco, director general de la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CANIETI); Montserrat Melgarejo de la Asociación Nacional de la Industria Química (ANIQ); Jorge Morales de la Cámara de Papel, y Juan Pablo Rosas, director de Rassini.

Por parte de la Secretaría de Economía, participaron, además del secretario Ebrard, el subsecretario de Industria y Comercio, Vidal Llerenas; el subsecretario de Comercio Exterior, Luis Rosendo Gutiérrez, y la jefa de la Unidad de Desarrollo Productivo, Ximena Escobedo.

