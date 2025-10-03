Tramo hacia el AIFA estará listo hasta 2026

En febrero se dio a conocer que la separación de Ferrocarriles Suburbanos de la construcción del proyecto (ramal Lechería-AIFA) fue de común acuerdo con el Gobierno.

El tramo del Tren Suburbano que llegará hasta el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) estará listo hasta 2026, aseguró Maximiliano Zurita, director general de CAF, al término de su participación en Expo Rail.

De acuerdo con versiones del Gobierno federal, este tramo del Tren Suburbano tendría que haber sido inaugurado en diciembre del 2025; no obstante, Zurita destacó que los trabajos se concluirán en su totalidad en diciembre y, posteriormente, empezarán las pruebas de vacío para dar paso a la operación.

25 mil mdp era la inversión estimada para el ramal al AIFA

El directivo mencionó que la fase de pruebas, normalmente se lleva más de un mes. “Bueno, la idea es que los trabajos se tengan prácticamente concluidos en diciembre, podríamos estar pensando que por esas fechas se podrían empezar ya pruebas de vacío para enseguida pueda entrar en operación el tren del aeropuerto(…) Normalmente se lleva un poco más de un mes de pruebas, pero bueno, estamos viendo la manera de recortar lo más que se pueda (el tiempo), pero cuidado, evidentemente, todos los aspectos de seguridad. Lo más importante es la seguridad”, dijo el director general en entrevista con medios.

Maximiliano Zurita explicó que algunas de las causas que han hecho que la obra se retrase, se relacionan con bloqueos sociales, ya que durante mucho tiempo se mantuvieron varios kilómetros afectados que no se pudieron trabajar, por lo que el inicio de operaciones, indicó, no dependerá de ellos, sino de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario (ARTF).

El director general de CAF admitió que hubo un sobrecosto en el precio de la obra, el cual, aunque no aumentó mucho, se relacionaron con los bloqueos, la construcción de los puentes vehiculares transversales y el patio ferroviario de carga, que son obras que no están bajo su tutela.

“La realidad es que en cuanto a presupuesto no aumentó mucho más, simplemente se ajustaron por inflación algunos conceptos, y se han mantenido prácticamente desde el momento del ajuste que ya debe tener como año y medio, dos años que se hizo el ajuste y se han mantenido los precios, porque ahora quedaron como precios fijos.

Es importante mencionar que la conclusión de los trabajos se había fijado para el cierre de julio, luego de que la Presidenta Claudia Sheinbaum informara en febrero pasado que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) tomaría el control de la construcción; no obstante, en agosto de este año se dio a conocer que comenzaría operaciones en diciembre próximo.

Cuando se dio a conocer que la Defensa sería la que tomaría el control, la Presidenta Sheinbaum aseguró que la concesionaria (CAF) ya había tenido mucho tiempo para desarrollarla, por lo que Sedena la había tomado y desde ese momento se tenía un avance impresionante.

Al respecto, Maximiliano Zurita comentó que ellos no operarán este tramo, pese a que operan el de Buenavista a Cuautitlan y aseguró que estarán al pendiente para apoyar cualquier requerimiento del Gobierno federal.