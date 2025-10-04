Grupo México presenta oferta para adquirir 100% de Banamex

Germán Larrea (izq.), presidente de Grupo México, en Palacio Nacional el pasado 1 de septiembre del 2025.

Luego de que el segundo hombre más acaudalado del país, Germán Larrea, presentara una oferta “vinculante” para adquirir el 100 por ciento de Banamex a través del consorcio minero, Grupo México, Citigroup aseguró que no modificará su postura inicial de mantener a Fernando Chico como accionista mayoritario con el 25 por ciento y su propuesta de salir a bolsa.

“El acuerdo que anunciamos la semana pasada con Fernando Chico Pardo y nuestra propuesta de salida a bolsa sigue siendo nuestro camino preferido para lograr ese resultado”, señaló la institución financiera en un comunicado, al asegurar que su compromiso está en maximizar el valor total de Banamex para sus accionistas.

El Dato: En 2023, Larrea era el principal postor por Banamex con el apoyo de Andrés Manuel López Obrador, quien dijo que, si el empresario no lo obtenía, el Gobierno lo haría.

El grupo estadounidense afirmó que, hasta ahora, no han recibido una oferta; pero, sostuvo que si Grupo México la presentara, la revisará de manera responsable y considerará como otro factor de riesgo, “la capacidad de obtener las aprobaciones regulatorias requeridas y la certeza de llevar a cabo una transacción propuesta”.

TE RECOMENDAMOS: Política energética Publican seis nuevos reglamentos para consolidar la transformación del sector energético

Germán Larrea, presidente y director general de Grupo México, lanzó la oferta por el 100 por ciento de Banamex, en una operación que, aseguró, se encuentra en términos “más atractivos para Citi”, de acuerdo con el documento enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

El pasado 24 de septiembre, Fernando Chico Pardo, presidente del Consejo de Administración del Grupo Aeroportuario del Sureste (Asur), expresó su interés por obtener el 25 por ciento de las acciones de Banamex por 42 mil millones de pesos.

42 mil millones de pesos pagó Fernando Chico Pardo por el 25% de Banamex

En conferencia de prensa en la que participó Chico Pardo, directivos de Citi y de Banamex, Ernesto Torres Cantú, director de Citi Internacional, aseguró que la adquisición de la cuarta parte de Banamex, convertían al empresario en el socio mayoritario, mientras que el 75 por ciento restante sería adquirido por otros socios.

“En los próximos meses consideraremos la venta adicional a otros inversionistas, pero son inversionistas muy minoritarios. El accionista de referencia es Fernando”, dijo Torres Cantú.

Grupo México informó que la oferta busca cumplir dos objetivos, por un lado, la compra del 100 por ciento de la institución financiera y por el otro, que sea un grupo mayoritariamente mexicano; ante ello, explicó que si en dado caso, Chico Pardo y su familia desean mantener su inversión del 25 por ciento, la cual, recientemente fue acordada con Citi, la propuesta sería adquirir el 75 por ciento.

“Si la familia Chico decidiera mantener su participación, nos daría mucho gusto tenerlos como inversionistas y se les respetarían los derechos minoritarios habituales de mercado”, dijo la firma.

Grupo México destacó que con la oferta que envió, el Banco Nacional de México y sus afiliadas o subsidiarias se encontrarán bajo el control de Grupo México “con el propósito de dar un fuerte impulso al acceso al crédito de las familias y empresas de nuestro país”.

Grupo México sostuvo que si la propuesta es aceptada por Citi, estará sujeta a las aprobaciones correspondientes; “una vez que Banamex se encuentre regulado por las autoridades financieras mexicanas podrá recuperar su potencial competitivo en nuestro sistema financiero”.

La oferta priorizará el cuidado de la plantilla laboral de Banamex, conservar y aprovechar la experiencia de su equipo directivo, asegurar una transición que dé plena certidumbre y fluidez en los servicios a los clientes de Banamex. Además, pretenden lograr el control accionario para sumar a afores e inversionistas mexicanos.