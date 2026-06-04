KIO IT Services lanza The Rock: modelo de ciberseguridad para empresas

En un contexto en que la protección digital ya no debe ser una vertical aislada ni una conversación exclusiva de los departamentos de Tecnología de la Información, KIO IT Services lanzó The Rock, un modelo operativo de ciberseguridad que combatirá los ataques: cada día más rápidos, automatizados, sofisticados y que hacen uso de la Inteligencia Artificial (IA).

“Hoy la ciberseguridad ya no puede entenderse como una función reactiva ni como una responsabilidad exclusiva del área de tecnología. Un incidente puede detener operaciones, afectar ingresos, comprometer información crítica y dañar la confianza de clientes, aliados e inversionistas. Con The ROCK ayudamos a las organizaciones a anticiparse, actuar con mayor velocidad y sostener su operación incluso en escenarios de alta presión”, señaló Bruno Juanes, CEO de KIO IT Services.

La apuesta de la compañía no es tener un Centro de Operaciones Convencional (SOC), sino que The Rocks sea una oferta de servicios administrados que combine IA con la intervención de especialistas certificados, de esa forma, no sólo emitirá alertas, también será una extensión operativa de los clientes, convertirá las señales en información, detectará incidentes, los contendrá y tomará decisiones que reduzcan la exposición y permitan la continuidad.

El anuncio ocurre en un contexto de creciente presión para las organizaciones, ya que según el reporte CrowdStrike 2026 de Global Threat Report, el tiempo promedio de un acceso inicial y el movimiento hacia otros sistemas (ataque) cayó a 29 minutos en 2025; mientras que el más rápido se situó en sólo 27 segundos, esa velocidad según la firma obliga a dejar modelos fragmentados y respuestas manuales.

KIO IT Services destacó que The Rock se adapta a distintos entornos, y sus capacidades incluyen inteligencia de amenazas, hunting proactivo, monitoreo de infraestructura, análisis de identidad, y respuesta coordinada tras un incidente. Asimismo, sostuvo que también cuenta con más de 100 especialistas certificados, 50 agentes de IA, y más de 30 mil acciones de autonomía para clasificar alertas, contener las amenazas y documentar las evidencias, y tiene la capacidad de detectar alrededor de 42 mil intentos de ataque en un mes.