Navegar en las estrategias de ciberseguridad

Emilio Vizarretea. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

El ciberespacio es un entorno conceptual estratégico que produce comunicación a través de redes informáticas; es observado en el ámbito de la seguridad nacional como el quinto ámbito de operaciones, después de la tierra, mar, aire y espectro radioeléctrico. Internet es una red de redes, un dispositivo que configura y materializa el ciberespacio.

La dinámica actual, con la Inteligencia Artificial (IA) revoluciona conciencias y conocimientos e impacta el desarrollo, inteligencia, seguridad y defensa nacionales.

El 6 de marzo de 2026, el presidente Trump firmó una orden ejecutiva para combatir redes internacionales de ciberdelincuencia, intervenir de forma segura en el ciberespacio, prever ciberataques, apuntalar la libertad y la privacidad, mejorar la economía y, con la ciberseguridad, defender valores e intereses estadounidenses. Difundió un breve documento, de seis páginas, como una propuesta genérica presentada como la Estrategia de Ciberseguridad de la Casa Blanca.

Esta Estrategia de Ciberseguridad gubernamental considera las prioridades del ciberespacio en la inteligencia estratégica, la seguridad nacional, la industria y el conocimiento tecnológico, considerando seis pilares fundamentales:

Configurar el comportamiento de los adversarios en el ciberespacio, con operaciones gubernamentales defensivas y ofensivas, sumando al sector privado y académico, mejorando capacidades, defendiendo y salvaguardando la libertad, con aliados que compartan los valores de la democracia. Promover una regulación con sentido común, que proteja la información y los datos privados y regule las acciones cibernéticas. Asegurar las redes del gobierno federal a través de su modernización, defensa y resiliencia en los sistemas de información, con las mejores prácticas de ciberseguridad, desarrollando tecnología y el uso de la IA. Asegurar la infraestructura crítica, buscando identificar, priorizar y mantener los servicios públicos, financieros, de telecomunicaciones y defensa, empleando tecnologías de ciberseguridad. Mantener la superioridad en tecnologías críticas y emergentes, con innovación y protección de las ventajas intelectuales tecnológicas, utilizando la criptografía y computación cuánticas. Desarrollar la ciberdiplomacia y evitar ciberriesgos a la industria, la seguridad y la defensa nacionales. Desarrollar talento y capacidad que proteja el modo de vida americano, con inversión en espacios educativos, empresariales, gobiernos, industria tecnológica y militar.

Esta propuesta de ciberseguridad se inscribe en el modelo mundial de EU, contrasta con las ideas de la Unión Europea que, en los últimos diez años, ha desarrollado estrategias para una digitalización segura, impulsando normas y estándares de ciberseguridad, soluciones a problemas, riesgos y amenazas, servicios, desarrollos y aplicaciones en infraestructuras críticas; con una gobernanza entre gobiernos, empresas y ciudadanías para garantizar una transformación digital cibersegura. La Unión Europea impulsa tres ámbitos: a) Resiliencia, soberanía tecnológica y liderazgo; b) Capacidad operativa para prevenir, disuadir y responder y c) Cooperación para avanzar en un ciberespacio global y abierto. Con inversión amplia para la transición digital.

Entre las estrategias de ciberseguridad de EU y la Unión Europea hay un mundo de propuestas y desarrollos, que obligan a México a reconstruir su ciberespacio.

Para atender los ciberriesgos y ciberamenazas, manifiestos y latentes, desde Guacamayas Leaks en Defensa, hasta la constante sustracción de información gubernamental, la ciberseguridad es una necesidad estratégica.