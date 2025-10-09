Citi rechaza oferta de Grupo México para adquirir Banamex

La oferta que propuso Grupo México fue rechaza por Citi y aseguraron que permitirán completar la desinversión de Banamex de una forma responsable.

“Hemos comunicado a Grupo México que Citi rechaza su oferta. Creemos firmemente que la operación anunciada el 24 de septiembre (...) nos permitirán completar la desinversión de Banamex responsable”, indicó Citi en un comunicado.

Citi remarcó que considera que la venta de 25 por ciento de las acciones de Banamex al empresario Fernando Chico Pardo y una Oferta Pública Inicial (OPI) en 2026 son sus mejores opciones.

“Creemos firmemente que la operación anunciada el 24 de septiembre de 2025 y la OPI planificada nos permitirán completar la desinversión de Banamex de una manera responsable y maximizar el valor para nuestros accionistas”.

Grupo México habían dado un ‘ultimátum’ de 10 días a Citi para responder a su oferta de compra de Banamex, que habría valuado a la empresa en 9 mil millones de dólares.

