Con seguro, menos de 26% de viviendas

El promedio de aseguramiento de las viviendas de Veracruz, Puebla y Guerrero se encuentra por debajo de la media nacional de 26 por ciento; no obstante, entidades como San Luis Potosí, Hidalgo y Querétaro se ubican por arriba del 27 por ciento, indicó la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS).

De acuerdo con la Asociación, el promedio de viviendas aseguradas en Veracruz apenas se ubica en 17 por ciento; Puebla, 15 por ciento; Guerrero, 11 por ciento; mientras que en San Luis Potosí se rebasa el 27 por ciento; Hidalgo y Querétaro, 30 por ciento, respectivamente.

En ese sentido, destacó que tras las lluvias e inundaciones que han afectado a por lo menos cinco entidades del país, las aseguradoras que forman parte de la AMIS “se encuentran preparadas para iniciar los procesos de evaluación de daños a los asegurados afectados” y también se coordinan con las autoridades estatales para acceder a las zonas con daños, “siempre que no represente un peligro”.

El Tip: Querétaro e Hidalgo son las entidades con mayor porcentaje de viviendas aseguradas, con 30 por ciento cada una.

Y aseguró que las pólizas que cubren daños por riesgos hidrometereológicos cubren daños por avalanchas de lodo, granizo, heladas, huracanes, inundaciones, y vientos tempestuosos; asimismo, invitó a las personas afectadas a revisar las condiciones generales de sus seguros, “para conocer las coberturas contratadas, así como acercarse a su aseguradora para recibir orientación en caso de que tengan alguna duda”.

Finalmente, el organismo que representa a las compañías de seguros en el país, exhortó a la población a estar informada y a seguir las instrucciones de Protección Civil y de las autoridades, ante “posibles deslaves, inundaciones, desbordamientos y el incremento en los niveles de ríos y arroyos” y se solidarizó con las personas y comunidades afectas por pérdidas humanas como materiales.

“La AMIS reitera su compromiso con la protección financiera de las familias mexicanas y continuará trabajando con autoridades y sociedad civil para fortalecer la cultura del seguro en el país”, indicó.