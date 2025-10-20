Banco Azteca e Italika reconocen la historia de ‘Tony’, mujer sobreviviente de cáncer de mama.

Antonia “Tony” Rodríguez Flores es una mujer que no se detiene. Emprendedora y sobreviviente de cáncer de mama, lleva seis años en remisión y continúa con su negocio de venta de ropa de segunda mano, después de haber enfrentado 16 quimioterapias, 15 radioterapias y una cirugía.

Su historia fue compartida en redes sociales por el fotógrafo y creador de contenido Chris Esqueda, quien conmovido por su fortaleza, hizo un llamado para ayudarla. Inspirado por su historia, Banco Azteca decidió sumarse e invitó a Italika a participar. Ambas marcas reconocieron el esfuerzo de “Tony” y quisieron brindarle herramientas reales para seguir avanzando: una Cuenta SOMOS con una ayuda económica de $50,000 pesos, que fortalecerá su emprendimiento, y una motocicleta Italika D125, que impulsará su movilidad y su independencia.

“El Banco no ayuda a Tony, el Banco necesita más personas como ella. Historias como la suya nos inspiran y nos recuerdan por qué impulsamos a quienes van para adelante, con herramientas reales: salud, movilidad e inclusión financiera”, señaló José Manuel Azpiroz, Director de Comunicación de Grupo Elektra.

La Ruta de la Prevención: un compromiso constante

El ejemplo de Tony refleja el espíritu que impulsa cada año a Banco Azteca durante el octubre rosa: fortalecer su compromiso con la salud de las mujeres. En este contexto, el Banco realizó una nueva edición de la Ruta de la Prevención mediante unidades médicas móviles instaladas en distintas sucursales, que acercaron mastografías y ultrasonidos gratuitos a mujeres en distintas comunidades del país.

Esta acción forma parte de la visión de Prosperidad Incluyente, que combina inclusión financiera, salud y movilidad como pilares del desarrollo sostenible. A través de la Cuenta SOMOS, más de 680,000 mujeres han tenido acceso a más de 6 millones de asistencias integrales, que incluyen chequeos médicos, asesorías legales, orientación psicológica y apoyo nutricional. Estos servicios refuerzan el compromiso de Banco Azteca con la salud, la libertad y el desarrollo integral de las mujeres mexicanas.

Apoyar Nos Toca: reconocer a quienes siguen adelante

La historia de Tony se suma al espíritu de Apoyar Nos Toca, plataforma institucional de Banco Azteca que celebra el mérito, la resiliencia y la capacidad de transformar la propia realidad. Con acciones como la Ruta de la Prevención y el apoyo a “Tony”, Banco Azteca reafirma que la prosperidad solo es real cuando llega a todos.

