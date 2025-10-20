Caída de CIBanco mueve piezas en el sistema bancario; llega Revolut

La semana antepasada se le revocó la licencia a CIBanco, por solicitud de la misma.

Revolut, la institución de origen británico, recibió la autorización por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para poder operar como banco en el país, sólo unos días después de que el propio regulador aceptara la revocación de CIBanco, institución señalada de narcolavado por la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

“Esta autorización fundamental es el último paso regulatorio requerido antes de abrir las puertas del banco al público, consolidando así su compromiso a largo plazo con el mercado mexicano”, indicó la compañía a través de un documento al que La Razón tuvo acceso.

Tras la caída de CIBanco, el sector bancario mexicano había perdido un jugador para quedarse con 49 instituciones; sin embargo, con la llegada de Revolut se vuelve a establecer el medio centenar de este tipo de compañías.

El Dato: La Condusef informó que hasta el momento ha recibido más de 70 peticiones de asesorías por parte de ahorradores de CIBanco y más de 100 interacciones en redes.

En entrevista con este diario, Álvaro Vértiz, experto en el sector financiero, comentó que la aprobación de esta institución representa solidez en el sector bancario mexicano, aunque aseguró que aún enfrentará retos importantes, principalmente relacionados con la prevención de lavado de dinero y de financiamiento al terrorismo. “Yo creo que no nos vamos a poder olvidar de eso, de las acusaciones a CIBanco, Vector e Intercam. Va a seguir presente”, comentó.

Explicó que el regulador “está apretando tuercas” en sus actividades de supervisión y de regulación para efectos de evitar que esto vuelva a suceder y para toda institución financiera que opere en el sistema no tenga un riesgo.

“Particularmente lo digo porque Revolut, tiene uno de los productos más importantes que es el de las divisas. Y el tema de divisas fue justo lo que expuso estos señalamientos del FinCEN, tanto con Intercam, como con CIBanco, y con Vector”, comentó.

El Tip: algunas estimaciones anticipan que más de 32 mil 600 ahorradores recibirán el pago del seguro de depósito, de los cuales 99.4% no rebasa el monto de cobertura.

“Entonces ahí hay un elemento que tienen que cuidar, sin duda”, añadió.

Dijo que este hecho sin duda es “un voto de confianza”, ya que pese a los señalamientos de EU, el sistema financiero sigue creciendo. “Creo que es una señal muy buena diciendo que independientemente del FinCEN, el sector sigue creciendo y evolucionando y esto representa un voto de confianza”, aseguró.

Agregó que “es positivo” que cada vez hay más jugadores, innovación, modelos novedosos y disruptivos en el sistema bancario nacional, pues con ello se fomenta la competencia, beneficiando así a los usuarios de los servicios financiero.

50 instituciones conforman el sistema bancario

Juan Miguel Guerra, CEO de Revolut Bank en México, afirmó que la firma ofrecerá una amplia gama de financiamientos con una mayor protección para el cliente, incluyendo depósitos asegurados por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) hasta por 3.4 millones de pesos, aproximadamente.

“Estamos muy agradecidos con las autoridades por este voto de confianza y su compromiso de fomentar la competencia en la industria”, dijo.

Añadió que Revolut se convertirá en un jugador clave en el sector financiero mexicano al proporcionar una alternativa digital innovadora y segura a los bancos tradicionales.

La noticia de la financiera inglesa se dio también el mismo día que entraron en vigor las órdenes del FinCEN en contra de las tres instituciones financieras señaladas por el Departamento del Tesoro estadounidense.

Éstas refieren que ninguna empresa de origen estadounidense podrá transaccionar con los acusados, aunque en realidad sólo se tratará de Vector e Intercam, ya que la licencia bancaria de CIBanco fue revocada, a solicitud de sus propios accionistas.

Es importante mencionar que hasta el momento se desconoce el estatus de la casa de bolsa y del banco que aún cuenta con permiso.

De acuerdo con información proporcionada por la CNBV, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), así como con la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, no se han encontrado pruebas “contundentes” de que estas instituciones hayan incurrido en los delitos señalados por el país vecino del norte.

RETOS DE CNBV Y REVOLUT. En septiembre pasado, Ángel Cabrera Mendoza tomó el timón de la CNBV, tras la salida de Jesús de la Fuente.

En poco más de mes y medio, el regulador ya revocó a dos financieras: CIBanco y a la Sociedad Financiera Popular (Sofipo) Came; las cuales sus respectivos seguros, el IPAB y Prosofipo, respectivamente, se encuentran liquidando a los ahorradores de ambas entidades.

De acuerdo con Vértiz, “hay retos interesantes” para el presidente de la CNBV, ya que en primer lugar, aseguró que el regulador tiene una gran oportunidad en términos de actualizar la comisión, de ponerla “en punto” para efectos de las oportunidades que tiene el sector financiero en México.

“Los retos más relevantes son regularizar y evitar que vuelva a suceder lo que ha sucedido, no sólo con lo del FinCEN, también con temas como Came y con otros similares, establecer mejores procesos, mejores actividades de supervisión”, dijo.

El especialista dijo que aún hay mucho que hacer en materia de pagos digitales, como el abrir la competencia, seguir permitiendo modelos disruptivos, acceder a diferentes productos y servicios.

En este sentido, dijo que Revolut tendrá que generar “de manera muy rápida”, una cuota de mercado en los productos y en los servicios principales que quieren ofrecer, no sólo en temas de banca de consumo, sino también temas de divisas y de otros servicios en los que son líderes y han hecho buenas cosas a nivel global,

“Creo que a su vez otro de los retos que van a tener es competir en un sector que es duro en términos de acceso, en términos de competencia, que representa varios retos, porque tienes bancos como BBVA o Santander que cada uno están teniendo sus propias estrategias digitales”, explicó.

Revolut alrededor del mundo

La financiera recibió la licencia bancaria en abril de 2024.

Clientes: 65 millones

Clientes business: 500 mil

Número de lugares donde opera: 150 países

Divisas: 29 monedas diferentes

Servicios:

Ahorro

Préstamos

Seguros

Cuentas de inversión

Cuentas empresariales

Gestión de finanzas personales

Intercambio de divisas

Pago de servicios