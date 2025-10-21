Alertan comerciantes por golpe de hasta 15% en ventas por aumento al IEPS; piden diálogo con senadores

La aplicación e incremento del Impuesto Especial sobre Productos y Servicios (IEPS), históricamente ha impactado de manera negativa en ventas a comercios pequeños, entre un 10 a 15 por ciento, compartió Gerardo López Becerra, dirigente del Consejo para el Desarrollo del Comercio en Pequeño y la Empresa Familiar (ConComercioPequeño SC).

Ante esta perspectiva, la ConComercioPequeño, así como asociaciones de mercado, buscarán diálogo y negociación con senadores, previo a la aprobación del Paquete Económico 2026, donde se plantea continuar con el incremento del IEPS a cigarros, refrescos y bebidas no calóricas, entre otras.

López Becerra aseguró que estos aumentos únicamente dañan la economía de los sectores más vulnerables y de comercios en pequeño, como las 200 mil tiendas y misceláneas contabilizadas a escala nacional, de las cuales 90 mil se encuentra en la Ciudad de México y área metropolitana, y en contraparte las grandes empresas de venta al mayoreo, como supermercados o negocios de autoservicio, no resienten en mayor medida estas pérdidas.

Agregó que si bien “los refrescos no son productos de la canasta básica”, sí son artículos que se consumen de manera asidua y cotidiana en la población mexicana, lo que significa mayor gasto para las familias.

Además, el aumento de 25 por ciento a cigarros, puros y tabacos, el 10 por ciento a productos con nicotina e incremento de 5 por ciento a puros artesanales, prospectado el la Ley de Ingresos 2026, “únicamente fomentará la informalidad, el ambulantaje y el crimen organizado”, así como la adquisición de sucedáneos más baratos, como de tabaco ilegal.

“El comercio ilícito en México, entre 2017 y 2023, incrementó 240 por ciento, mientras que los fumadores pasaron del 8.5 al 20.4 por ciento, la principal razón de este incremento de fumadores es que en México el tabaco ilegal es mucho más barato que el nacional; habrá cajetillas de cigarros que elevarán su precio a 100 pesos, mientras que en comercio ambulante, el cigarro ilícito se estará comercializando entre los 20 y 30 pesos”, comentó el presidente de la ConComercioPequeño.

Este acercamiento previsto con senadores tiene como objetivo “que sí le cambien más de una coma”, para cambiar el mensaje dirigido a contribuyentes, López Becerra.

Aseguró que de mantenerse el incremento del IEPS, el resultado será el fomento a la informalidad y el ambulantaje, así como el crimen organizado, ya que se encarece el producto nacional legal y “se está dejando a la informalidad producto para comerciar”.

Con información de Víctor Valencia.

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón .

MSL