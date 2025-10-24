Demoras en el SPEl por mantenimiento programado: todo lo que debes saber

¿Qué pasará con las transferencias electrónicas SPEI este 19 de diciembre?

Este viernes 24 de octubre de 2025, el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI), operado por el Banco de México, realizará un mantenimiento programado que podría afectar temporalmente las transferencias interbancarias.

Este tipo de mantenimiento es habitual y busca garantizar la estabilidad, seguridad y eficiencia del sistema, que procesa millones de transacciones cada día.Durante el mantenimiento, los usuarios podrían experimentar retrasos o rechazos en las transferencias realizadas entre bancos, lo que puede afectar pagos de servicios, nóminas o compras en línea.

Las aplicaciones de banca en línea seguirán funcionando normalmente para otras operaciones, pero las transferencias interbancarias podrían no procesarse hasta que se concluya el mantenimiento.

¿Cuáles son los Bancos afectados?

Algunas de las instituciones financieras que han advertido sobre posibles afectaciones incluyen:

BBVA : las transferencias realizadas entre las 18:00 y 20:00 horas podrían sufrir retrasos o ser rechazadas.

Banorte y Caja Popular Mexicana : recomiendan a sus clientes anticipar sus operaciones para evitar inconvenientes.

NU y Ualá : alertan que los pagos durante este periodo podrían ser rechazados, generando posibles cargos adicionales si se trata de pagos con tarjeta de crédito.

Bankaool: señala que las transferencias interbancarias estarán temporalmente suspendidas.

Las autoridades del Banco de México insisten en que este tipo de mantenimiento es necesario para garantizar la seguridad y eficiencia del sistema.

El mantenimiento programado del SPEI tendrá lugar este viernes 24 de octubre de 2025, en un horario de 18:00 a 20:00 horas. Durante estas dos horas, el SPEI realizará ajustes en su infraestructura tecnológica, permitiendo una mejor conectividad y procesamiento de transacciones en el futuro.

Recomendaciones para los usuarios

Evitar realizar transferencias interbancarias durante el periodo de mantenimiento.

Anticipar pagos importantes para prevenir retrasos o rechazos.

Consultar el Monitor de Conexiones del SPEI para verificar la conectividad de los bancos participantes y asegurarse de que las transferencias se procesen correctamente.

El Banco de México y las instituciones financieras llaman a la calma y a la planificación: aunque puede haber retrasos temporales, las operaciones pendientes se procesarán una vez concluido el mantenimiento.

