Este es el precio del dólar HOY sábado 25 de octubre de 2025

El peso mexicano se ubicó nuevamente por debajo de las 18.50 unidades por dólar, lo que lo sitúa en uno de sus mejores niveles en meses.

De esta forma, este sábado 25 octubre la moneda nacional se cotiza en 18.45 pesos por dólar. El tipo de cambio interbancario cerró el viernes 24 de octubre en 18.35 pesos por cada divisa estadounidense.

Respecto al tipo de cambio FIX, otorgado por el Banco de México (Banxico) de acuerdo al Diario Oficial de la Federación, el dólar está valuado a la venta en 18.4333 unidades por divisa verde, mientras que el tipo de cambio que se deberá usar para calcular las obligaciones en dólares es de 18.4252 pesos por dólar.

Dólar vs. peso: ¿Cuánto vale en bancos de México?

En caso de estar interesado en cambiar dólares a pesos, a continuación, te compartimos cómo cotiza en las principales ventanillas bancarias de México este sábado 25 de octubre:

Afirme : 17.70 a la compra – 19.10 a la venta

Banco Azteca : 17.00 a la compra – 18.89 a la venta

Banco de México , FIX del miércoles: 18.4333

Bank of America : 17.452 a la compra – 19.4932 a la venta

Banorte : 17.65 a la compra – 18.80 a la venta

BBVA Bancomer : 17.57 a la compra – 18.72 a la venta

Grupo Financiero Multiva : 18.47 a la compra – N/A a la venta

Intercam: 17.893 a la compra – 18.906 a la venta

