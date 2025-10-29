Ven gran contención de Sheinbaum a políticas agresivas de Trump

La pausa arancelaria que logró la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, tras una llamada telefónica con el presidente estadounidense, Donald Trump, es positiva dado que al inicio del próximo año se iniciará la revisión del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC); además, con ello se demuestra que el Gobierno federal ha resistido la política comercial agresiva de Estados Unidos, ya que entienden que México tiene una importancia geopolítica respecto a las cadenas de valor globales, es “un respiro bien negociado”, señalaron especialistas.

“A principios del próximo año se espera que tenga lugar esta revisión (del T-MEC), lo cual, sin duda alguna, es favorable que siga bien esta comunicación, que siga habiendo algunos acuerdos parciales, para que cuando empiecen las negociaciones, contar, al menos, una inercia favorable”, indicó Alejandro Saldaña, economista en jefe de BX+, en entrevista con La Razón.

El Dato: Expertos han advertido reiteradamente que, a pesar de la revisión del T-MEC, la política comercial implementada por el presidente Donald Trump seguirá.

El experto destacó que las pausas que se han realizado demuestran que existe una “buena interlocución” entre ambos mandatarios, situación que ha ayudado a moderar la política comercial agresiva de Estados Unidos, e incluso las exportaciones mexicanas “han tenido una buena dinámica este año”.

“Las exportaciones totales han crecido casi 8.0 por ciento en el tercer trimestre de este año contra el tercer trimestre del año anterior. Las exportaciones manufactureras crecieron un 9.0 por ciento. Entonces, al final de cuentas en parte esto se debe al buen trato comercial que tiene México con los Estados Unidos, sobre todo si nos comparamos con el trato que están recibiendo otras naciones como China”, añadió.

Por su parte, Lizbeth Soto Morales, licenciada en relaciones internacionales y abogada constitucionalista, explicó en entrevista con este diario que el Gobierno de México ha resistido “muy bien a la presión” estadounidense, porque sabe de la importancia geopolítica del país en relación con las cadenas globales de valor.

8.0 por ciento crecieron las exportaciones en el 3T del 2025

Sostuvo que en el segundo mandato del presidente Donald Trump han sido recurrentes las amenazas y posterior implementación de aranceles con el objetivo de que la Reserva Federal (Fed) tenga un incremento “constante en su recaudación”, pero destacó que para México sí es una “buena noticia” la pausa de gravámenes, aunque reconoció que lo ideal y deseable es que no haya tarifas incluso después de la revisión del T-MEC.

“Por supuesto que para México es una buena noticia y lo deseable sería que se siguiera manteniendo después de que se lleve a cabo la revisión de T-MEC, lo deseable es que se continúe esa eliminación de aranceles de manera permanente, porque finalmente Estados Unidos es nuestro socio comercial, dependemos fuertemente del mercado norteamericano”.

La especialista añadió que la política comercial implementada por Donald Trump seguirá a pesar de la revisión del T-MEC, especialmente en sectores de importancia para Estados Unidos como el acero, aluminio, cobre, entre otros.

Sobre las 54 barreras no arancelarias que Estados Unidos le ha pedido a México que elimine, Soto Morales mencionó que se “pudieran flexibilizar algunas”, porque incluso antes de que inicie la revisión del tratado comercial, el Gobierno mexicano ya ha sido “flexible”, pero otras que se relacionan con seguridad nacional, inocuidad y salud “realmente sería complicado que se eliminen”.

La nueva pausa para evitar las tarifas de 30 por ciento que impuso en julio el presidente Donald Trump a las importaciones desde México, “representa un respiro bien negociado” aunque no elimina o no significa un “retiro de la amenaza arancelaria”, destacó Gerónimo Ugarte Bedwell, economista en jefe, de Valores Mexicanos (Valmex) Casa de Bolsa.

“Ya hemos visto que el 2025 ha sido un año de prórrogas en el tema de política comercial para México, entonces, lo que veo es que esto es un respiro, un resultado de una buena negociación. En el análisis económico en Valmex pensamos que el riesgo de activación de estos aranceles, todavía persiste. Y principalmente porque de manera explícita se ha dicho que estarán ligados a los avances que haya en temas de seguridad y de migración”, indicó el analista.

Resaltó que las exportaciones mexicanas no han tenido un mal desempeño debido a las amenazas de aranceles, tan sólo en el primer semestre “tuvieron un impulso muy fuerte”; es decir, se registró una acumulación de inventarios por compras anticipadas previo a los aranceles del “Día de la Liberación”; no obstante, en la segunda mitad del año, se ha observado que la colocación de mercancías en el mercado externo no ha sido tan dinámica, “ya no están creciendo como en trimestres anteriores”, e incluso las importaciones registraron un aumento.

Ugarte Bedwell reiteró que las pausas arancelarias que ha logrado México son noticias de optimismo, pero aún hay incertidumbre, y eso sigue siendo un peso para el país.

Mercancías mexicanas

El valor de las exportaciones mexicanas se incrementó en septiembre de 2025 en comparación con el mismo mes de 2024.