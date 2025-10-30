Freno de vuelos, decisión unilateral de EU, acusa México; en el sector, zozobra

La cancelación de vuelos desde México hacia Estados Unidos por parte del gobierno estadounidense es una decisión “unilateral” y carente de fundamentos, aseveró la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, por lo que solicitó realizar una reunión con el secretario de Estado, Marco Rubio, y con Sean Duffy, del Departamento de Transporte (DOT, por sus siglas en inglés), para revisar las bases de la decisión.

Durante su conferencia matutina, Sheinbaum Pardo aseguró que las inquietudes estadounidenses han sido respondidas con prontitud y respaldó las decisiones de su antecesor, Andrés Manuel López Orador, en materia aérea, al señalar que el mover las llegadas de vuelos de carga hacia el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), respondió a una medida de seguridad y desahogo de la saturación que ya se enfrentaba en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), lo que a su vez representaba un riesgo para los pasajeros.

El Dato: México redujo las operaciones por hora a partir de la temporada de tráfico de invierno 2023-2024 de 52 a 43 slots, lo cual fue una queja del DOT contenida en las órdenes.

Sostuvo que todas las empresas, incluso las estadounidenses, se han mostrado “contentas” con este cambio, por lo que pidió al canciller Juan Ramón de la Fuente, buscar una reunión con las autoridades del país vecino para conocer los argumentos de la decisión y así descartar que haya otros motivos políticos o de beneficio para algunas empresas, principalmente de EU.

“No estamos de acuerdo con esta decisión del Departamento de Transporte… Estas acciones que están tomando de manera unilateral… No vaya a ser que haya un interés de otro tipo. ¿Verdad? Puede ser un interés político o puede ser un interés de apoyar algunas empresas frente a otras, incluso estadounidenses”, cuestionó.

La mandataria mexicana aseguró que, a la par, solicitó a la Comisión Nacional Antimonopolio (CNA), antes Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), hacer un análisis y verificar si con esta medida de EU “se está violentando” la competencia de las aerolíneas de EU como lo afirmó el DOT.

20 mil 251 personas han viajado en aerolíneas de EU a México en lo que va del año

84 mil 618 toneladas han movilizado empresas de EU en 2025

“Entonces, que la hoy llamada CNA haga un análisis de si realmente se está afectando la competencia de las aerolíneas, que de nuestra perspectiva no hay ninguna afectación a las aerolíneas. Y lo decimos, además, con toda certeza: México no es piñata de nadie, a México se le respeta”, refirió.

De manera detallada, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), explicó que una de las órdenes que emitió el DOT y que busca prohibir los permisos a las aerolíneas mexicanas para el transporte de carga combinada en vuelos de pasajeros entre el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y Estados Unidos podría entrar en vigor en cuatro meses.

La dependencia federal enfatizó que la orden que dispuso el DOT, estableció 14 días o hasta el 11 de noviembre para recibir comentarios y siete días adicionales para réplicas y sólo en caso de que la orden sea aprobada, “la prohibición entrará en vigor 108 días hábiles posteriores a esa fecha”.

Asimismo, indicó que la suspensión de dos vuelos vigentes desde el AIFA hacia Estados Unidos entrará en vigor a partir del próximo 7 de noviembre; mientras que la cancelación de 11 rutas que estaban programadas para operar en los siguientes días, será “con efecto inmediato”.

La Presidenta durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, ayer. ı Foto: Cuartoscuro

De esta manera, dijo, se permitirá que las aerolíneas mexicanas señaladas realicen solicitudes de nuevas rutas o que se incrementen sus frecuencias desde el AIFA o del AICM hacia EU “hasta nuevo aviso”.

No obstante, se continuarán realizando mesas de trabajo con todos los actores involucrados y de esa forma lograr que las decisiones que se tomen sean benéficas para las personas usuarias y en favor de la industria aérea, añadió la SICT.

“La SICT informa que se han llevado a cabo acciones en las que se busca privilegiar la seguridad y operación del Sistema Aeronáutico Mexicano en apego al Acuerdo Bilateral y con respeto a la Soberanía Nacional… El Gobierno de México reafirma su compromiso con una aviación segura, eficiente y competitiva, que responda a las necesidades de los usuarios, promueva el desarrollo del sector y fortalezca la conectividad internacional”, puntualizó.

Por su parte, la mandataria mexicana dijo que este próximo viernes se reunirá con Aeroméxico, Viva y Volaris, que son las aerolíneas perjudicadas con la decisión estadounidense, para conocer su punto de vista.

PIDEN CERTIDUMBRE. Ante esta decisión del DOT, la Cámara Nacional de Aerotransportes (Canaero) dio a conocer su preocupación, ya que aseguro, impactan las operaciones, principalmente, de las aerolíneas mexicanas, tanto de pasajeros, como de carga.

“El sector aéreo mexicano reconoce la importancia de mantener una relación bilateral basada en la cooperación, la certidumbre y el beneficio mutuo. En este sentido, Canaero hace un respetuoso llamado al Gobierno de México y a sus contrapartes estadounidenses, para fortalecer los canales de diálogo que permitan alcanzar soluciones que restablezcan las condiciones de competencia y conectividad entre ambos países a la brevedad posible”, destacó.

En este sentido, la cámara reiteró la disposición de las aerolíneas para trabajar de manera coordinada, con el fin de identificar alternativas que mitiguen el impacto para pasajeros, empresas y cadenas logísticas, que contribuyan a la continuidad de los servicios aéreos en beneficio del comercio, el turismo y la integración económica regional.

Mercado México vs. EU ı Foto: Especial

“Gobierno ha sido tibio en la defensa de aerolíneas”

› Por Cuahutli R. Badillo y Berenice Luna

EL GOBIERNO DE MÉXICO ha sido “tibio” para defender los intereses de las aerolíneas nacionales y de los trabajadores, ya que los argumentos que utilizó el Departamento de Transporte de EU para emitir sanciones, datan desde la administración del expresidente Joe Biden; señalan especialistas, al tiempo en el que diversos actores involucrados piden una pronta resolución para no afectar la competitividad y los empleos en el sector.

“México debió haber sido escuchado como Gobierno, como la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) es quien tiene la responsabilidad legal de los acuerdos bilaterales, de dar los argumentos necesarios al DOT y haber frenado y detenido esta decisión… Me parece más grave que el Gobierno de México ha sido muy tibio, en la defensa de los intereses de las aerolíneas de su país, de los trabajadores que colaboran en esta industria”, señaló a La Razón, Carlos Torres, analista de aviación.

El Tip: Los vuelos cancelados de Viva saldrían desde el AIFA hacia Los Ángeles, Chicago, Orlando, Austin, Dallas, Denver, etc.

Dijo que la decisión del DOT causa una afectación en primera instancia a los pasajeros, al haber menos opciones de vuelos en los siguientes meses y también para las principales aerolíneas mexicanas: Viva, Aeroméxico y Volaris; e incluso un daño en la relación de carga entre México y EU.

Además, sostuvo que, una posible solución para evitar los efectos negativos por la violación al Tratado de Transporte Aéreo entre Estados Unidos y México que se acordó en 2015, sería implementar una recuperación de horarios en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, “o alguna otra medida que logre mitigar los efectos negativos del acuerdo bilateral”.

Finalmente, aseguró que tras la decisión del DOT “hay un interés comercial de las aerolíneas de EU, ya que de acuerdo con los alegatos de América Airlines y de United Airlines y de las aerolíneas de bajo costo, éstas tratan de sacar ventaja” frente a la pérdida de competitividad de las empresas mexicanas.

En esto coincidió el Colegio de Pilotos Aviadores de México (CPAM) y la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México (ASPA), al asegurar que la decisión del gobierno de EU les preocupa, ya que se pone en riesgo la conectividad aérea del país y están en riesgo los empleos.

CPAM destacó que el Gobierno mexicano debe reconsiderar el decreto que trasladó las operaciones de carga del AICM al AIFA así como instalar una mesa técnica con los actores del sector aéreo.

Revoca EU aprobación de 13 vuelos de México ı Foto: Pexels

A su vez, Viva indicó, a través de un comunicado, que se encuentra “evaluando cuidadosamente el impacto” de la orden del DOT en las operaciones y servicios que brinda a los usuarios, pero reconoció que la decisión unilateral del gobierno estadounidense y “la poca antelación” con la que se emitió la orden sí afectará a miles de pasajeros de Estados Unidos y México.

“Confiamos en el dialogo entre las autoridades de nuestro Gobierno con su contraparte en EU para buscar una solución razonable a este conflicto, y minimizar las afectaciones a los pasajeros”, añadió.

Volaris también concordó en que aún analiza “el alcance de las medidas anunciadas”, pero consideró un “efecto marginal” en la disposición sobre carga, aunque señaló que a pesar de la “no aprobación del itinerario” de su nueva ruta desde el AICM hacia Newark, Nueva Jersey, coordinan esfuerzos para que los usuarios resulten con mínimas afectaciones.

Por el momento, la compañía señala que las disposiciones en materia de carga tendrían un efecto marginal para ellos, debido a la mínima participación que tienen.

Por otra parte, las disposiciones del DOT incluyen la no aprobación del itinerario de la nueva ruta de Volaris entre el AICM-Newark, Nueva Jersey, la cual comenzaría a operar el 2 de noviembre, y ya no lo hará.

Acciones de Volaris se van en “picada”

Por Diego Aguilar

Tras la información, las acciones de Volaris se desplomaron 4.85 por ciento durante la jornada de este miércoles en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

Al cierre de la jornada se registró un precio de 11.97 pesos por acción, el precio anterior fue de 12.52 pesos por papel.

Lo anterior, luego de que la aerolínea afirmara que sus operaciones no se verían muy afectadas tras la decisión de Estados Unidos.

En la orden DOT-OST-2025-0436, el Departamento de Transporte estadounidense (DOT, por sus siglas en inglés), determinó que México está dañando la competencia y el interés público de las empresas y usuarios de los vuelos señalados, que corresponden, además de Volaris, a Aeroméxico, Aeroméxico Connect y VivaAerobus.

Los vuelos afectados de Volaris son la ruta Ciudad de México (MEX)–Newark (EWR), que daría inicio el próximo 2 noviembre 2025.

“Además, el Departamento desaprueba cualquier punto en EU, y cualquier aumento de frecuencia en los servicios existentes”, señaló.

Esta noticia también se dio luego de que la compañía reportara su situación financiera al tercer trimestre de 2025, donde indicó que sus ingresos totales cayeron 3.51 por ciento.

Chocan por supresión de rutas desde el AIFA

› Por Ulises Soriano

La oposición y el oficialismo en el Congreso chacaron ante la decisión de Estados Unidos de suspender 13 rutas comerciales y de carga entre ese país y México. Para el PAN, PRI y MC, esta situación refleja errores heredados del pasado, mientras que la 4T solicitó una revisión de las medidas.

El coordinador del PRI en el Senado, Manuel Añorve Baños, atribuyó la medida a deficiencias heredadas de la administración de Andrés Manuel López Obrador.

Señaló que durante el sexenio pasado se deterioró la comunicación y la confianza con el principal socio comercial, lo que ahora tiene repercusiones directas en el comercio, la inversión y el empleo.

El Dato: De acuerdo con el sector aéreo, se transportan de ida y vuelta, entre México y Estados Unidos, aproximadamente mil 500 millones de toneladas de mercancías.

“Esto es resultado del capricho de haber impulsado una obra faraónica como el AIFA, en lugar de fortalecer la cooperación económica. Estos temas deben resolverse con urgencia y con altura de miras”, dijo.

En el mismo sentido, el coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, advirtió en entrevista que la decisión de EU es “muy grave”, que representa “un golpe más” a la aviación mexicana y refleja los problemas heredados por las políticas unilaterales del expresidente en materia aeronáutica.

Aseguró que además de cancelar vuelos, el gobierno de EU congeló el crecimiento futuro de rutas y suspendió operaciones combinadas de carga y pasajeros, lo que podría impactar a miles de usuarios y empresas. Dijo que el país enfrenta una pérdida de confianza por “la falta de pericia diplomática y técnica” en el cumplimiento de acuerdos internacionales.

El Tip: Analistas calificaron la medida como una “moneda de cambio” de Donald Trump para la próxima renegociación del T-MEC.

Héctor Saúl Téllez Hernández, vicecoordinador económico del PAN, afirmó que “la crisis por la que atraviesa la industria aeronáutica mexicana se agravará” a causa de la miopía y los caprichos” del gobierno anterior: “(El) error y capricho es llevar a cabo la construcción del AIFA, pero, sobre todo, obligar de manera autoritaria a su utilización, y creemos que ese aeropuerto está subutilizado y que no tiene rentabilidad económica ni social”.

La senadora emecista Claudia Ruiz Massieu dijo en sus redes sociales que esto confirma que “ese capricho faraónico, como otros más, nos afecta a todos. Nos hace menos competitivos y contraviene nuestras obligaciones internacionales”.

La presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, la panista Kenia López Rabadán, aseguró que se debe cumplir con los lineamientos y normativas internacionales, que “no tienen colores ni ideologías, ni tienen una posición partidista o de retórica. Son lineamientos internacionales, son lineamientos en donde todos los países y todos los aeropuertos del mundo se tienen que apegar.

“Más allá de politiquería, lo que se necesita evidentemente es un aeropuerto fuerte, porque ese aeropuerto se pagó con el dinero de las y los mexicanos”, destacó.

En el Senado, el vicecoordinador de la bancada de Morena, Ignacio Mier, señaló que el Gobierno de México tendrá que solicitar una revisión de la decisión de las autoridades estadounidenses y realizará las aclaraciones necesarias para que los vuelos puedan ser restituidos, y “va a tener que hacer la respuesta y, en su caso, la aclaración para que puedan ser restituidos”.

Sobre si fue un error forzar a las aerolíneas a operar desde el AIFA, consideró que la operación de la terminal es indispensable, y destacó que la saturación del Aeropuerto Internacional Benito Juárez justifica la transición de vuelos hacia el nuevo aeropuerto.

En cuanto al impacto económico que podrían sufrir las aerolíneas mexicanas, el legislador guinda reconoció que aún no se pueden hacer estimaciones precisas.

En la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), consideró inadmisible e incorrecto el veto para viajar y volar hacia EU de ciertas líneas aéreas. “Espero que corrijan esa decisión y ese acto de autoridad en los próximos días”.

Comentó que no se puede minimizar esa acción o ese acto de autoridad del gobierno de Donald Trump: “La Presidenta Claudia Sheinbaum ha expresado su inconformidad. Nosotros estamos de acuerdo con ella y vamos a avalar cualquier acto o acción que se emita desde una nota diplomática o una corrección o un intercambio entre embajadores para lograr, por la buena relación y por la amigable composición, que se corrija un acto de este nivel y de esta naturaleza”.