Thermomix: Un modelo de negocio con innovación y comunidad

Thermomix consolida su presencia en México con la llegada de la TM7, un robot de cocina que, además de incorporar 20 modos de cocción, marca un hito en la historia de más de 50 años de innovación y tecnología de la marca, dando un salto importante en la cocina moderna.

Lo anterior no es casualidad, Vorwerk, una empresa de origen alemán, está detrás de este artefacto que concentra innovación, diseño y tecnología. En entrevista con La Razón, Ariel Hermosillo, commercial director & Country Lead, sostiene que no se trata solamente de un utensilio de cocina, sino también de una estrategia que ha logrado crear un ecosistema que integra producto, comunidad y oportunidades económicas para miles de personas, especialmente mujeres.

El Tip: La TM7 tiene un precio de $34 mil 900, y se posiciona como un electrodoméstico de alta gama, accesible y duradero.

La empresa opera bajo un modelo de venta directa, en el que las presentadoras no son simples vendedoras, sino embajadoras de la marca. Estas mujeres, muchas de ellas amas de casa o profesionales, encuentran en Thermomix una oportunidad para generar ingresos, adquirir su propio equipo y desarrollar una carrera dentro de la compañía. Actualmente, de acuerdo con Hermosillo, en México existen casi 3 mil presentadoras que forman parte de una red global de más de 100 mil embajadores en más de 60 países.

“El objetivo de Thermomix no es sólo vender un producto, sino crear historias de éxito lo largo de nuestra estancia”, explicó Ariel Hermosillo, al destacar que “más de la mitad de las personas que se unen al programa continúan con nosotros tras ganarse su Thermomix, descubriendo su potencial para emprender, generar ingresos y crecer profesionalmente”.

El Tip: La producción de Thermomix se realiza en Alemania y Francia, con estrictos controles de calidad que garantizan la perfección en cada unidad.

El directivo refirió además que la estrategia de la compañía también se apoya en la innovación tecnológica constante, la cual aseguró, hace que cada producto sea relevante, duradero y actualizado a través de su software, garantizando soporte técnico durante al menos una década.

“Este enfoque refuerza la confianza de los consumidores y posiciona a Thermomix no como un gasto, sino como una inversión inteligente”, refiere.

Para el directivo, existe otro factor que hace único este producto, el cual se relaciona con la cercanía con el cliente, ya que al combinar la tecnología con la experiencia personal, las presentadoras acompañan al usuario desde la demostración inicial hasta la integración diaria del producto en su cocina, “ofreciendo soporte, clases y una comunidad activa que fomenta el intercambio de conocimientos y recetas”.

Valeria Tornaghi Marketing director de Thermomix ı Foto: Especial

TM7 LLEGA A MÉXICO. Por su parte, Valeria Tornaghi, marketing director de Thermomix México, ahondó en la presentación de la séptima generación de su icónico robot de cocina, Thermomix TM7, marcando un hito en la historia de la marca y con la cual, consolidó su liderazgo en electrodomésticos inteligentes, combinando tecnología de punta, diseño premiado, una pantalla más grande y alta precisión.

Tornaghi comentó a este diario que la TM7 representa con su llegada un salto significativo en el concepto de cocina moderna, ya que incorpora 20 modos de cocción, incluyendo funciones como sous-vide, dorar o sofreír, así como tres modos exclusivos que elevan la experiencia culinaria.

Además, dijo, su plataforma de recetas Cookidoo, con más de 100 mil desarrolladas por chefs locales, ofrece inspiración e inteligencia culinaria adaptada a los hábitos de cada usuario, permitiendo experimentar con sabores de todo el mundo.

“Thermomix no sólo se adapta al consumidor, sino que anticipa tendencias… Desde los años 60 hemos innovado en diseño y funciones, y la TM7 no es la excepción: combina tecnología, precisión y conectividad con un estilo premiado internacionalmente”, añadió la directiva.

Explicó que la precisión de este nuevo robot. la convierte en una herramienta ideal tanto para el hogar como para cocinas profesionales. Su báscula integrada y el control de temperatura grado a grado permiten reemplazar más de 20 electrodomésticos, lo que la convierte en una inversión inteligente que se actualiza mediante software y garantiza soporte técnico durante al menos una década.

El modelo de negocio de Thermomix en México se basa en venta directa a través de una red de presentadores, en su mayoría mujeres, que acompañan al cliente desde la demostración inicial hasta el uso cotidiano del producto.

Este sistema no sólo facilita la adquisición de la máquina, sino que genera oportunidades de desarrollo personal y económico: muchas presentadoras comienzan para ganarse su Thermomix y terminan construyendo un negocio propio dentro de la marca.

Con la TM7, Thermomix no sólo redefine la cocina moderna, sino que consolida un ecosistema donde tecnología, diseño y comunidad se combinan para transformar la experiencia culinaria en México y el mundo.