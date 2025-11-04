Conferencias, talleres y paneles

Arranca Advertising Week LATAM 2025 en CDMX: inteligencia artificial, creatividad y más

Estructura su programa en cuatro ejes temáticos; este año se realiza en el Papalote Museo del Niño

Advertising Week LATAM
Advertising Week LATAM Foto: Especial
La Razón Online

La Ciudad de México se convierte una vez más en el epicentro del marketing y la innovación con el inicio de Advertising Week LATAM 2025, presentado por Pluto TV.

Desde este martes, el Papalote Museo del Niño recibe a miles de asistentes, profesionales y líderes de la industria de la publicidad, la creatividad y la tecnología, consolidando a este encuentro como el más importante de América Latina.

Durante varios días, expertos nacionales e internacionales compartirán estrategias y perspectivas sobre cómo la inteligencia artificial, la creatividad y la data están transformando la manera en que las marcas se comunican con sus audiencias.

Este año, Advertising Week LATAM estructura su programa en cuatro ejes temáticos que reflejan el pulso actual del sector:

  • Marketing: centrado en estrategias, datos y plataformas emergentes para conectar con nuevas generaciones
  • Creatividad: storytelling, ideas disruptivas y el futuro del contenido
  • Publicidad: evolución del ecosistema mediático y las nuevas formas de generar impacto
  • Tecnología: que destaca el papel de la inteligencia artificial, la automatización y las herramientas digitales en la experiencia del consumidor

Los asistentes podrán disfrutar de conferencias, paneles y talleres distribuidos en tres escenarios principales, cada uno con un enfoque especializado:

  • The Media Stage, dedicado al panorama mediático y comunicación de marca, con charlas como Content, Media & Entertainment, Streaming & CTV y Shopping & Commerce Media, bajo la presentación de Pluto TV
  • The Innovation Stage, espacio presentado por Corona, abordará los temas de AI & Modern Marketing, Trends & Insights y Brands & Marketers
  • The Great Minds Stage, presentado por Mercado Pago, reunirá a líderes globales y regionales que compartirán su visión sobre el futuro de la creatividad y la publicidad

