Arranca Advertising Week LATAM 2025 en CDMX: inteligencia artificial, creatividad y más

La Ciudad de México se convierte una vez más en el epicentro del marketing y la innovación con el inicio de Advertising Week LATAM 2025, presentado por Pluto TV.

Desde este martes, el Papalote Museo del Niño recibe a miles de asistentes, profesionales y líderes de la industria de la publicidad, la creatividad y la tecnología, consolidando a este encuentro como el más importante de América Latina.

Durante varios días, expertos nacionales e internacionales compartirán estrategias y perspectivas sobre cómo la inteligencia artificial, la creatividad y la data están transformando la manera en que las marcas se comunican con sus audiencias.

🤝 Una sesión para entender el poder de la colaboración.



Nuestro panel muestra cómo datos, creatividad y tecnología se combinan para generar resultados medibles y marcas más fuertes 💡📈



Presentada por Mercado Ads. 🔥✨https://t.co/Lt6aGS2m0A#AWLATAM25 pic.twitter.com/G6leweUVZ2 — Advertising Week LATAM (@AWLATAM_) November 4, 2025

Este año, Advertising Week LATAM estructura su programa en cuatro ejes temáticos que reflejan el pulso actual del sector:

Marketing: centrado en estrategias, datos y plataformas emergentes para conectar con nuevas generaciones

Creatividad: storytelling, ideas disruptivas y el futuro del contenido

Publicidad: evolución del ecosistema mediático y las nuevas formas de generar impacto

Tecnología: que destaca el papel de la inteligencia artificial, la automatización y las herramientas digitales en la experiencia del consumidor

Los asistentes podrán disfrutar de conferencias, paneles y talleres distribuidos en tres escenarios principales, cada uno con un enfoque especializado:

The Media Stage , dedicado al panorama mediático y comunicación de marca, con charlas como Content, Media & Entertainment , Streaming & CTV y Shopping & Commerce Media , bajo la presentación de Pluto TV

The Innovation Stage , espacio presentado por Corona , abordará los temas de AI & Modern Marketing , Trends & Insights y Brands & Marketers

The Great Minds Stage, presentado por Mercado Pago, reunirá a líderes globales y regionales que compartirán su visión sobre el futuro de la creatividad y la publicidad

Creatividad, datos y conexión real: el poder de la CTV. 📺



El streaming con publicidad redefine cómo las marcas brillan en la pantalla.

✨Súmate a la experiencia con @PlutoTV y transforma tu enfoque.https://t.co/KJ0usCMqKI#AWLATAM25 pic.twitter.com/4HBeGkf05N — Advertising Week LATAM (@AWLATAM_) November 4, 2025

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT