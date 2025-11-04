Arranca Advertising Week LATAM 2025 en CDMX: inteligencia artificial, creatividad y más

La Ciudad de México se convierte una vez más en el epicentro del marketing y la innovación con el inicio de Advertising Week LATAM 2025, presentado por Pluto TV.
Desde este martes, el Papalote Museo del Niño recibe a miles de asistentes, profesionales y líderes de la industria de la publicidad, la creatividad y la tecnología, consolidando a este encuentro como el más importante de América Latina.
Durante varios días, expertos nacionales e internacionales compartirán estrategias y perspectivas sobre cómo la inteligencia artificial, la creatividad y la data están transformando la manera en que las marcas se comunican con sus audiencias.
Ventas de vehículos ligeros en México suben 10.7% en octubre y superan previsiones de AMDA
Este año, Advertising Week LATAM estructura su programa en cuatro ejes temáticos que reflejan el pulso actual del sector:
- Marketing: centrado en estrategias, datos y plataformas emergentes para conectar con nuevas generaciones
- Creatividad: storytelling, ideas disruptivas y el futuro del contenido
- Publicidad: evolución del ecosistema mediático y las nuevas formas de generar impacto
- Tecnología: que destaca el papel de la inteligencia artificial, la automatización y las herramientas digitales en la experiencia del consumidor
Los asistentes podrán disfrutar de conferencias, paneles y talleres distribuidos en tres escenarios principales, cada uno con un enfoque especializado:
- The Media Stage, dedicado al panorama mediático y comunicación de marca, con charlas como Content, Media & Entertainment, Streaming & CTV y Shopping & Commerce Media, bajo la presentación de Pluto TV
- The Innovation Stage, espacio presentado por Corona, abordará los temas de AI & Modern Marketing, Trends & Insights y Brands & Marketers
- The Great Minds Stage, presentado por Mercado Pago, reunirá a líderes globales y regionales que compartirán su visión sobre el futuro de la creatividad y la publicidad
Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.
LMCT