Banxico advierte freno en economía mexicana

La gobernanza y las condiciones externas son los principales obstáculos que pondrían un freno a la economía mexicana, así lo consideraron expertos consultados por el Banco de México (Banxico).

En su Encuesta Mensual de Expectativas de los Especialistas, correspondiente a noviembre del 2025, la entidad monetaria señaló que el Producto Interno Bruto (PIB) de México crecerá 0.5 por ciento anual este año, se trata de un nivel inferior al estimado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), que es de 1.0 por ciento anual.

El Dato: La industria nacional está en contracción económica, señala el IMEF. Este dato coincidiría con el Inegi: en el tercer trimestre se contrajo el PIB 0.3% por este sector.

“En relación con los factores que podrían obstaculizar el crecimiento económico de México en los próximos seis meses, los especialistas consideran que, a nivel general, los principales factores se asocian con la gobernanza, con 41 por ciento, las condiciones externas con 28 por ciento y las condiciones económicas internas con 22 por ciento”, indicó.

TE RECOMENDAMOS: Ven en 2025 año de moderación Niveles de remesas podrían recuperarse en 2026

Añadió que a nivel particular, los principales factores son la política sobre comercio exterior con un total de 17 por ciento de las respuestas; los problemas de inseguridad pública, también con 17 por ciento de las respuestas.

Otros problemas fueron la falta de Estado de derecho, que señalaron el 9.0 por ciento de los encuestados, así como la incertidumbre sobre la situación económica interna, que indicó 7.0 por ciento de las respuestas. La debilidad en el mercado interno preocupó al 6.0 por ciento de los encuestados, la ausencia de cambio estructural en México 6.0 por ciento, mientras que la corrupción generó incertidumbre a otro 6.0 por ciento de las respuestas de los expertos.

“La incertidumbre política interna ocupó un 6.0 por ciento de las respuestas”, añadió el Banxico.

Por otro lado, el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) refirió que los indicadores más recientes de actividad de la economía mexicana confirman que prevalece una marcada debilidad de la economía nacional.

“Ello se reafirmó con la publicación reciente del PIB trimestral oportuno desestacionalizado que indicó una disminución del PIB en el tercer trimestre de 2025 de 0.3 por ciento”, señaló el instituto.

Agregó que los principales analistas, incluidos los del comité de expertos del IMEF, apuntan hacia un consenso de que la expansión del PIB en este año será de entre 0.5 a 0.7 por ciento, principalmente porque se mantendrá el estancamiento en la actividad industrial y en la manufacturera, así como la inversión privada que ya lleva 11 meses con contracciones mensuales.

Señaló además que los grandes obstáculos a la inversión continúan siendo la inseguridad, el incierto marco jurídico derivado de la reforma judicial y la incertidumbre fiscal.

La inflación ha venido descendiendo, pero la definición subyacente continúa en una senda elevada aumentando a 4.24 por ciento anual en la primera quincena de octubre, advirtió el IMEF.

“Este hecho hace que muchos miembros del comité cuestionen si fue oportuno que el Banco de México iniciara su ciclo de baja de la tasa de referencia, y si debe continuar con el mismo”, refirió.

No obstante, indicó que la mayoría cree que la Junta de Gobierno ajustará a la baja en otros 25 puntos la tasa en su reunión del próximo 6 de noviembre. Con ello, el consenso esperado es una tasa anual de inflación para 2025 de 3.9 por ciento.