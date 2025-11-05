Aeroméxico inicia operaciones en la BMV y NYSE tras levantar 178.8 mdd

Aeroméxico debuta en la NYSE y la BMV con una oferta por 178.8 mdd

Grupo Aeroméxico, S.A.B. de C.V. marcó un nuevo capítulo en su historia al iniciar este jueves la cotización simultánea de sus acciones en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) y en la Bolsa de Nueva York (NYSE), bajo la clave de pizarra “AERO”.

El debut se da tras concretar una oferta pública mixta global que le permitió levantar aproximadamente 178.8 millones de dólares, en una operación que despertó fuerte interés del mercado tanto en México como en Estados Unidos.

De acuerdo con el comunicado oficial de la compañía, la Oferta Global comprendió la colocación de 27.46 millones de acciones en México, a un precio de 35.34 pesos por acción, y de 11.73 millones de American Depositary Shares (ADS) en Estados Unidos, a 19 dólares por unidad. Cada ADS representa 10 acciones ordinarias de Aeroméxico.

La operación combinó una oferta primaria, que inyectará capital fresco a la aerolínea, y una oferta secundaria, en la que accionistas existentes vendieron parte de su participación.

En total, se emitieron 7 millones de nuevas acciones en México y 7.39 millones de ADS en el extranjero. Además, ciertos accionistas ofrecieron 20.46 millones de acciones y 4.33 millones de ADS adicionales al mercado estadounidense, con una opción de sobreasignación de hasta 2.17 millones de ADS durante los próximos 30 días.

Aeroméxico informó que los recursos del componente primario, junto con una colocación privada simultánea por 25 millones de dólares a PAR Investment Partners, se destinarán a usos corporativos generales, incluyendo la reducción de pasivos y fortalecimiento de capital de trabajo.

La aerolínea, que atravesó una compleja reestructuración bajo el Capítulo 11 en 2020 debido a la pandemia, consolida así su regreso a los mercados internacionales con una valoración cercana a los 3,000 millones de dólares.

Entre los inversionistas estratégicos se mantiene Delta Air Lines, que no participó en la venta y firmó un compromiso de no enajenación por cuatro años.

Con esta doble cotización, Aeroméxico se convierte en una de las pocas empresas mexicanas con presencia simultánea en las bolsas de México y Nueva York, un paso que refuerza su imagen ante inversionistas globales y marca un nuevo despegue para la principal aerolínea del país.

MSL