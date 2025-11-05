Crece 6% en octubre venta de autos ligeros

En octubre, la venta de vehículos ligeros incrementó a tasa mensual 10.71 por ciento y se ubicó en 129 mil 736 unidades comercializadas; mientras que, en su comparación anual tuvo un incremento de 6.0 por ciento, es decir, un aumento de 7 mil 330 automotores; no obstante, analistas destacaron que el alza de año contra año ha sido el menor para un mes de octubre desde el 2021.

EL DATO: UN MILLÓN 204 mil 923 automotores ligeros han sido vendidos durante este año, lo que representa incremento de 342 vehí culos ligeron en comparación con 2024.

De acuerdo con el avance de resultados del Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros (RAIAVL) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en el acumulado de los primeros 10 meses del año se registró un incremento de 0.1 por ciento, ya que, en el periodo de referencia, pero de 2024 se comercializaron un millón 203 mil 581 unidades y para este año fueron un millón 204 mil 923 automotores, es decir, un incremento de mil 342 automotores ligeros.

Las marcas que tuvieron mayor participación en la venta de vehículos ligeros entre enero y octubre del año en curso fueron Nissan con 18.2 por ciento; seguido de General Motors, 13.2 por ciento; Volkswagen, 11.5 por ciento; Toyota, 8.5 por ciento; KIA, 7.5 por ciento; Mazda, 7.0 por ciento; Stellantis, 5.9 por ciento; Ford, 3.6 por ciento; Hyundai, 3.6 por ciento y MG Motor 3.3 por ciento; mientras que otras marcas sin mención comercializaron el 17.8 por ciento del total que se situó en un millón 204 mil 923 automotores.

TE RECOMENDAMOS: Ventana de promoción Sectur federal coordina ayuda para Pueblos Mágicos afectados por lluvias

Por su parte, la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) señaló que, con los resultados del décimo mes del año, la venta de vehículos ligeros en el país tuvo resultados superiores a los que pronosticó y que estimó que sólo se comercializarían en el mercado interno 125 mil 663 unidades.

“Con estas cifras, el mercado de vehículos ligeros en octubre fue superior a lo estimado por AMDA, que se situó en 125 mil 663 unidades. La estimación tuvo una diferencia porcentual de 3.1 con respecto al dato observado de 129 mil 736 unidades”, indicó Guillermo Rosales Zárate, presidente ejecutivo de la AMDA.

El directivo de la Asociación señaló que las ventas de octubre fueron superiores a las ventas del mismo mes, pero de 2019, con un crecimiento de 21.1 por ciento, y también la comercialización del acumulado de los primeros 10 meses fue mayor en 13.4 por ciento a lo que se registró en 2019 antes que iniciara la pandemia por Covid-19.

“El nivel de comercialización de octubre es superior a las ventas en similar mes de 2019, colocándose un 21.1 por ciento por arriba de las 107 mil 110 unidades comercializadas, entonces, en el periodo enero-octubre 2025, el mercado se posiciona por arriba de los niveles de venta de 2019 en un 13.4 por ciento”, refirió.

A su vez, Gabriela Siller Pagaza, directora de Análisis Económico Financiero de Banco Base, indicó que, si bien se registró un crecimiento en la comparación de octubre de este año con el de 2024, ha sido “el menor para un mes de octubre desde 2021”, y también en el acumulado del año, el incremento es el menor para un periodo similar desde 2020.