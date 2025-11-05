La IA ya no es una opción: es una habilidad clave para cualquier profesionista: expertos

La inteligencia artificial (IA) dejó de ser una promesa tecnológica para convertirse en una herramienta indispensable en el día a día laboral. Sin embargo, muchos profesionales aún la utilizan de forma limitada, sin aprovechar su verdadero potencial. Así lo explicó Cristina Elías, CEO de Colectivo23, una escuela digital.

“Hoy la mayoría de las personas usa la inteligencia artificial como un simple asistente, pero no explora lo que realmente puede hacer para automatizar procesos y ahorrar horas de trabajo”, señaló la directiva en entrevista.

De acuerdo con Elías, los cambios tecnológicos afectan por igual a todos los sectores, desde finanzas y recursos humanos hasta logística y otros servicios.

“No importa en qué área trabajes, las habilidades necesarias para hacer bien tu trabajo están cambiando constantemente”, enfatizó.

Señaló que el auge de la IA detonó una gran demanda de programas educativos.

“El compromiso es claro: tú nos regalas ocho horas y nosotros te enseñamos a ahorrar tres o cuatro horas de trabajo al día”, explicó Elías.

“En este espacio no te quedas en la teoría; desde el minuto diez ya estás aplicando herramientas como ChatGPT para automatizar tareas reales”, añadió.

La ejecutiva detalló que los participantes aprenden a crear flujos de automatización y a entender las diferencias entre una tarea automática y un agente autónomo, una distinción que pocos profesionales dominan.

“Mucha gente no sabe qué es realmente la inteligencia artificial. Entender que puedes automatizar y qué decisiones puede tomar un agente por ti es fundamental para aprovecharla”, agregó.

La entrevistada consideró que los sectores retail y financiero son los más avanzados en el uso de inteligencia artificial, especialmente en la atención al cliente.

“Los negocios que tienen contacto directo con consumidores están siendo los primeros en adoptar estas tecnologías, porque permiten atender a miles de personas al mismo tiempo y con mayor personalización”, explicó.

Sin embargo, advirtió que otras industrias, como la alimentaria o la logística, también comienzan a incorporar estas herramientas, aunque de manera más lenta.

“La IA no solo sirve para conversar o atender clientes. También puede acelerar procesos de innovación, diseño o análisis de datos en cualquier empresa”, puntualizó.

Para la CEO de Colectivo23, el miedo a que la IA reemplace empleos debe transformarse en una oportunidad de evolución profesional.

“No es la inteligencia artificial la que te va a reemplazar, sino alguien que sepa usarla mejor que tú”, dijo.

Por ello, recomendó a los profesionistas mantener la curiosidad y aprender sobre las herramientas disponibles: “Pregúntate qué procesos puedes automatizar, qué plataformas puedes usar y cuánto valor puedes agregar a tu organización con ellas”.

En el corto y mediano plazo, anticipó que la IA se consolidará como una aliada de productividad. “Nos permitirá cometer menos errores, analizar mejor los datos y tomar decisiones más informadas”, destacó.

Observó además un fenómeno inédito: los altos directivos también están aprendiendo IA de primera mano.

“Antes los CEOs pedían charlas informativas y mandaban a su equipo a capacitarse; ahora ellos mismos toman los cursos y abren la laptop para aprender a usar las herramientas”, comentó.

Esto, aseguró, refleja un cambio de mentalidad en el liderazgo empresarial.

“La inteligencia artificial no es una moda pasajera, sino una competencia que todos, desde el nivel operativo hasta el ejecutivo, debemos dominar”, concluyó.

Lanzan bootcamp en CDMX

En línea con esta tendencia, Colectivo23 anunció el lanzamiento de su nuevo programa “Productividad laboral con IA”, un bootcamp presencial que busca transformar la manera en que los profesionales trabajan y crean valor a través de la inteligencia artificial.

El evento se realizará el 8 de noviembre en The Room Polanco, un coworking ubicado en la colonia del mismo nombre, y está diseñado para que los asistentes aprendan a automatizar procesos y tomar decisiones más eficientes, sin requerir experiencia técnica previa.

Durante la jornada, los participantes explorarán los fundamentos de la IA y el prompting, además del uso de herramientas como Claude, Gemini, UX Pilot, V0 y N8n para tareas de análisis, diseño, investigación y automatización.

El bootcamp será impartido por Tatiana León, Product & Marketing Director en Taxfyle y ex Product Manager en RappiBank, quien cuenta con más de ocho años de experiencia en proyectos tecnológicos y financieros.

“La inteligencia artificial está cambiando la forma en que pensamos, trabajamos y creamos. En Colectivo23 buscamos que cada profesional vea esta tecnología no como una amenaza, sino como una oportunidad para amplificar su talento”, subrayó Cristina Elías, CEO de la firma.

Al finalizar, los asistentes recibirán dos certificaciones, una por participación y otra por la creación de un flujo automatizado funcional desarrollado durante la sesión.

Dirigido a profesionales junior y mid-level en áreas como negocios, operaciones, finanzas, marketing y recursos humanos, el programa busca fomentar una cultura laboral más eficiente, creativa y autónoma.

