¿Es IA o es México? Así reaccionaron las redes a Mi Primer Puesto de Tacos Mi Alegría

La marca de juguetes Mi Alegría sorprendió a los usuarios de redes sociales con el lanzamiento de su nuevo juguete, pues con la ola reciente de videos generados con Inteligencia Artificial pensaron que este era uno más de esos.

Juguetes Mi Alegría lanzó un juguete interactivo llamado Mi Primer Puesto de Tacos, en el que se cuenta con una estructura a escala de un típico puesto de tacos de lámina que podemos encontrar en algunas calles del país.

La famosa estructura de metal icónica de los puestos de tacos está acompañada de un típico letrero de rótulo característico de estos, así como una recreación a escala de bancos de plástico.

Además de esto, cuenta con una figura 2d de un perrito y un molcajete, y al costado este puesto de tacos tiene un trompo de carne al pastor con su respectiva pieza de piña en la punta.

Puesto de tacos Mi Alegría ı Foto: IG: @ mialegriajuguetes | Especial La Razón

Así reaccionaron los usuarios de redes sociales

En redes sociales este comercial causó diversas reacciones, desde usuarios que preguntaban si se trataba de algo real hasta usuarios que pedían que se realicen más diseños a escala de otro tipo de comercios mexicanos.

En los comentarios del comercial una de las dudas principales es si esto es un video real o se trata de Inteligencia Artificial, ya que actualmente se han creado demasiados videos con IA, lo que imposibilita a algunas personas detectar si se trata de algo real.

En redes sociales también se ha hecho viral el término Es México o IA, ya que muchos usuarios comparten fotografías y videos de situaciones reales que suceden en México, las cuáles son tan poco comunes o surrealistas que podrían haber sido generadas con Inteligencia Artificial.

Asimismo, algunos otros comentarios destacan el interés de personas adultas para adquirir este juguete, mientras que algunos otros apuntan que al parecer tiene el tamaño ideal para utilizarlo con los famosos ternurines.

Reacciones a Mi primer fabrica de tacos ı Foto: Redes Sociales

¿Qué contiene Mi Primer Puesto de Tacos Mi Alegría?

De acuerdo con la página oficial de Mi Alegría, este juguete contiene tortillas, limones, salsas, platos, utensilios, ingredientes y una guía ilustrada que contiene recetas para que puedan armar tacos similares.

Además también contiene plantillas de letras y estampas que podrán utilizar para realizar un rótulo en la estructura del puesto de tacos y adornarlo como prefieran para darle un toque único.

Mi Primer Puesto de Tacos de Mi Alegría está disponible para su compra en su página oficial por 849 pesos mexicanos.

Los tacos miniatura que realicen con este juguete no sólo sirven para pasar un rato agradable, sino que al terminarlos estos pueden convertirse en llaveros creativos que podrán utilizar en sus mochilas o en donde quieran.