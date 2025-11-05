México, mercado atractivo para invertir: expertos

Alejandro Martínez, director General de SAM Asset Management, señaló que México es uno de los mercados con mayor potencial para convertir ahorradores en inversionistas

México como uno de los mercados con mayor potencial

México es uno de los mercados con mayor potencial para convertir ahorradores en inversionistas, impulsado por su bono demográfico, la resiliencia económica y el avance en inclusión financiera, así lo dijo Alejandro Martínez, director General de SAM Asset Management, parte de Grupo Santander.

Señaló que los fondos de inversión en el país han triplicado su peso en el Producto Interno Bruto (PIB), de 4.3 a 13.5 por ciento en 24 años y que crecen a una tasa anual compuesta de 12.3 por ciento, lo que refleja una evolución histórica en la cultura del ahorro y una oportunidad para canalizar más recursos hacia la inversión productiva.

Al presentar las perspectivas y potencial del mercado de las inversiones en México, este crecimiento refleja la madurez del sector financiero local, el fortalecimiento de la capacidad de ahorro formal y una ventana de oportunidad para canalizar más ahorro hacia la inversión productiva de largo plazo.

9.2% Aumentó los fondos de inversión en 24 años

“México vive una evolución histórica en su cultura de ahorro. Los fondos de inversión han triplicado su peso en el PIB en apenas dos décadas y hoy son el vehículo más eficiente para transformar el ahorro en inversión productiva”, comentó.