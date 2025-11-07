Pemex redujo pérdidas 90% tras ajuste fiscal, asegura Luz Elena González ante senadores

La secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, afirmó que Pemex redujo sus pérdidas en casi 90% y obtuvo ahorros superiores a 20 mil millones de pesos al cierre del tercer trimestre de 2025, gracias al nuevo marco fiscal que, aseguró, permitió estabilizar las finanzas y recuperar la capacidad de inversión de la empresa estatal.

Durante su comparecencia ante la Comisión de Energía del Senado, señaló que el proceso de reconfiguración del sector energético impulsado por el gobierno de Claudia Sheinbaum ha permitido revertir el grave endeudamiento heredado. Explicó que este avance responde a un programa riguroso de austeridad y contención del gasto.

“El mercado reconoce que la ruta que hemos emprendido en Petróleos Mexicanos es de sostenibilidad y muy completa”, dijo González Escobar.

Añadió que la estrategia se centra en estabilizar la producción, proteger reservas, recuperar la refinación y la petroquímica, así como en garantizar el abastecimiento interno.

🔴 Comparecencia de la titular de la Secretaría de Energía, Luz Elena González Escobar, ante la Comisión de Energía, del 7 de noviembre de 2025. https://t.co/vKaFRo2Pne — Senado de México (@senadomexicano) November 7, 2025

Como resultado, Pemex obtuvo en 2025 el primer incremento en su calificación crediticia desde 2013: Fitch elevó la nota de B+ a BB+, mientras Moody’s la ajustó de B3+ a B1, ambas con perspectiva estable.

La titular de Sener detalló que el plan estratégico 2025-2035 prevé estabilizar la producción de crudo en 1.8 millones de barriles diarios (mbd). Reportó que, en agosto, la producción nacional alcanzó 1.745 mbd, cifra cercana a la meta.

Paralelamente, la rehabilitación del Sistema Nacional de Refinación, junto con las refinerías Deer Park y Olmeca, incrementó en 44% el procesamiento de crudo, que pasó de 730 mil a más de 1 millón de barriles diarios.

Durante la sesión, el senador panista Agustín Dorantes cuestionó el presunto “huachicol fiscal”, que habría ocasionado un daño por 600 mil millones de pesos. Preguntó por la responsabilidad de servidores públicos que habrían permitido este esquema ilícito.

González Escobar aseguró que existe “coordinación permanente para esclarecer estos delitos” y desmantelar la cadena de comercio ilegal. Agregó que recientes ajustes normativos incorporan la trazabilidad obligatoria en cada tramo de la cadena de valor, lo que facilitará integrar investigaciones más sólidas.

La priista Anabel Ávalos Sanpoalteca expresó dudas por la fusión de órganos reguladores en la Comisión Nacional de Energía (CNE). Cuestionó “¿quién va a querer venir a invertir?” y cómo se garantizará la imparcialidad cuando el gobierno “produce, controla y dicta las reglas”.

En respuesta, González Escobar aclaró que la CNE “nunca fue un organismo autónomo”, aunque mantiene independencia técnica. Sostuvo que la modificación sólo implica que las decisiones se toman “de manera colegiada y coordinada con todo el sector”.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am