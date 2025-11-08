Bancos 17 de noviembre 2025: ¿hay servicio o es feriado por la Revolución Mexicana?

Te contamos en La Razón si abrirán sucursales bancarias el lunes 17 de noviembre en México.

Con motivo de la conmemoración de la Revolución Mexicana, las instituciones bancarias en México suspenderán sus operaciones el lunes 17 de noviembre, de acuerdo con las disposiciones de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

En La Razón te explicamos qué bancos sí abrirán sus puertas, las alternativas para realizar pagos, depósitos o retiros, y por qué las sucursales no cerrarán el 20 de noviembre, fecha oficial de la efeméride.

¿Es feriado oficial el 17 de noviembre en México?

Según el artículo74 la Ley Federal del trabajo (LFT), el tercer lunes de noviembre se considera día de descanso obligatorio por la Revolución Mexicana, que este año conmemora su 115 aniversario.

Aunque el día oficial es el 20 de noviembre, la conmemoración se recorre al tercer lunes del mes, que en 2025 corresponde al lunes 17. Sin embargo, no es la última fecha del año en la que las instituciones bancarias suspenderán sus servicios.

En lo que resta de 2025, de acuerdo con el calendario de la CNBV, publicado el 27 de diciembre de 2024 en el Diario Oficial de la Federación (DOF), los días inhábiles restantes de 2025 para la banca son:

12 de diciembre, por el Día del Empleado Bancario

25 de diciembre, por Navidad

¿Qué bancos no abrirán sus puertas el lunes 17 de noviembre de 2025?

La suspensión de servicios es para todos los bancos miembros de la Asociación de Bancos de México (ABM) y supervisados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) , como:

BBVA

Banamex

Santander

Banorte

HSBC

Scotiabank

Lo anterior, de acuerdo con la disposición de carácter general de la CNBV que establece los días inhábiles en el sector financiero.

¿Qué bancos sí abrirán este lunes 17 de noviembre de 2025?

Ante el cierre de bancos, cada año la ABM recuerda cada año que el 17 de noviembre las instituciones con sucursales en supermercados y plazas comerciales sí operarán en sus horarios habituales.

Además, los usuarios podrán realizar operaciones a través de más de 65 mil cajeros automáticos y 58 mil corresponsales bancarios, entre ellos tiendas de conveniencia como OXXO y 7-Eleven, y mediante la banca digital, electrónica y telefónica, disponible las 24 horas del día.

¿Qué pasa si vence un pago el 17 de noviembre?

De acuerdo con la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, si la fecha límite de un pago cae en un día inhábil bancario, el pago se recorre al día hábil siguiente, sin penalización.

¿Cuánto me deben pagar si trabajo en un banco ese día?

Para las y los trabajadores que sean llamados a trabajar el 17 de septiembre, la legislación establece el pago triple.

Según al artículo 75 de la LFT, quienes laboren durante un día de descanso obligatorio deberán recibir su salario normal más el doble por el servicio prestado .

