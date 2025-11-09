CAF va por “ensanchar y acercar” aún más a Latam con la UE

En Santa Marta, Colombia.

El Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) anunció una inversión por más de 40 mil millones de dólares, con la intención de financiar el crecimiento sostenible de la región, así como impulsar la acción climática y con lo que, además, incrementará en 70 por ciento la capacidad de aprobación de préstamos en la región.

El Dato: América Latina y el Caribe, que alberga el 60% de la biodiversidad mundial y genera el 30% de su energía a partir de fuentes renovables, es un socio clave para la UE.

Durante su discurso en la inauguración del Foro Empresarial ALC-UE, Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo del CAF, subrayó el esfuerzo conjunto para acercar y ensanchar las relaciones entre ambas regiones.

Recordó que los más de 40 mil millones de dólares de inversión se ejercerán para los próximos cinco años y estarán destinados a financiamientos de proyectos, promoción de políticas públicas sostenibles, inversiones de impacto, líneas de crédito verdes, uso de instrumentos innovadores y el trabajo con los gobiernos subnacionales.

El anuncio, que se dio en el marco de la COP30 de Belén y de la Cumbre CELAC-UE de Santa Marta, es una inversión sin precedentes para un banco de desarrollo en América Latina y el Caribe, con lo que aseguró, se demuestra el compromiso de la institución financiera.

“En 2021, nos trazamos el objetivo de convertirnos en el banco verde de América Latina y el Caribe, y proyectamos que al menos el 40 por ciento de las aprobaciones fueran verdes al 2026...”, sostuvo Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo de CAF.

El titular de CAF destacó que América Latina debe convertir su vulnerabilidad climática en una oportunidad de desarrollo sostenible, por lo que su esfuerzo está enfocado en que el 40 por ciento de las aprobaciones actuales del banco, las cuales equivalen a 25 mil millones de euros, ya se orientan a proyectos verdes, como energías limpias, transporte sostenible y resiliencia ante desastres naturales.

Recordó que CAF impulsa proyectos de conectividad regional, incluidos cables submarinos y la expansión de infraestructura de datos, con el objetivo de convertir a América Latina en un “Green Valley”, un ecosistema tecnológico con centros de datos sostenibles y baja huella de carbono. Asimismo, confió la pronta ratificación del acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur, que permitiría integrar economías que representan actualmente el 97 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) latinoamericano, así como mil 100 millones de habitantes, generando un bloque con el 21 por ciento del PIB mundial.

El Tip: Europa es el tercer socio comercial y mayor inversor de la región, con más de 800 mil millones de euros destinados a proyectos conjuntos.

Propuso fortalecer la cooperación entre los bancos de desarrollo regionales y europeos, con más créditos en euros, emisión de bonos sostenibles y financiamiento conjunto para proyectos de transición ecológica y social.

“El reto es acercar y ensanchar nuestras relaciones para transformar las realidades regionales y construir un futuro común basado en sostenibilidad, inclusión y desarrollo humano”, concluyó.

A su vez, Teresa Ribera, vicepresidenta ejecutiva para una Transición Limpia, Justa y Competitiva de la Comisión Europea, resaltó la fortaleza de la relación entre América Latina y el Caribe y la Unión Europea (UE), la cual, aseguró, está basada en la cooperación, la sostenibilidad y la inversión responsable.

En este sentido, detalló que Europa es el tercer socio comercial y mayor inversor de la región, con más de 800 mil millones de euros destinados a proyectos conjuntos, además de afirmar que el sector privado es clave para impulsar el crecimiento económico.

TLCUEM EN 2026. La directiva reiteró que, como parte de la tarea de la UE por una globalización justa y una expansión para impulsar el desarrollo, a inicios del próximo año habrá terminado de actualizarse el tratado comercial con México, y antes de que finalice este 2025, aseguró que el tratado entre la Unión Europea y el Mercosur quedará concluido, con lo que se permitirá un comercio libre en casi toda la región.

Teresa Ribera, vicepresidenta ejecutiva para una Transición Limpia, Justa y Competitiva de la Comisión Europea, ayer. ı Foto: Berenice Luna›La Razón

“Elegimos cooperación y no el aislamiento. Y sabemos que las empresas europeas participan de esta opinión. Vamos a continuar invirtiendo en los lazos que unen y fortalecen a nuestras industrias, a nuestras economías, a nuestros trabajadores, a nuestras comunidades. Queremos finalizar el acuerdo comercial entre Mercosur y la UE antes de que termine el año. Queremos actualizar nuestro acuerdo comercial con México a más tardar a principios del año 2026”, sostuvo.

Ahondó en que ambos acuerdos refuerzan, de forma “beneficiosa”, las cadenas de valor industriales, los materiales críticos y las tierras raras, gestionadas con cautela, con estándares ambientales y sociales, y se garantiza el beneficio y desarrollo de las comunidades .

