Aumentan reclamaciones financieras mientras cae la recuperación de dinero para usuarios en Coahuila

Entre los productos más reclamados están la tarjetas de crédito y débito.

Coahuila enfrenta un aumento acelerado en las inconformidades contra instituciones financieras, al tiempo que disminuyen las soluciones efectivas para los usuarios.

De acuerdo con la información de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), entre enero y septiembre de 2025 el monto reclamado en la entidad ascendió a 208.6 millones de pesos, un incremento de 44.9 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior. En contraste, el monto recuperado cayó 28.8 por ciento, al ubicarse en 18.3 millones de pesos.

“La recuperación presentó un decremento importante”, señaló la dependencia al presentar los datos del periodo.

Las reclamaciones provinieron de 29 de los 38 municipios, con una fuerte concentración en las zonas urbanas: Torreón, con 39.2 por ciento del total; Saltillo, con 32.9 por ciento; y Monclova, con 4.7 por ciento.

En cuanto a los mecanismos de atención, la autoridad destacó que el 65.2 por ciento de las quejas se canalizó por Gestión Electrónica , un esquema que, según la Comisión, tiene como objetivo que las entidades financieras ofrezcan “una respuesta puntual y clara al usuario en un corto tiempo”.

Otro 27.0 por ciento se atendió por medio de Gestión REDECO, que integra acciones relacionadas con despachos de cobranza, mientras que el 7.8 por ciento restante se resolvió en otros procesos de atención.

Los productos más reclamados fueron la tarjeta de crédito, la tarjeta de débito y los servicios relacionados con cobranza-REDECO, que en conjunto representaron el 47.3 por ciento de las inconformidades.

Las principales causas de las quejas fueron los consumos no reconocidos, las prácticas de amenazar, ofender o intimidar al deudor, y las gestiones de cobro a personas que no tienen relación con la deuda, las cuales sumaron el 28.0 por ciento de los casos.

Por sector, la banca múltiple concentró el 56.4 por ciento de las reclamaciones. Dentro de este segmento, 26.8 por ciento correspondió a personas adultas mayores, un grupo especialmente vulnerable ante malas prácticas financieras.

La Comisión alertó que el 39.2 por ciento de las quejas en banca múltiple estuvo relacionado con posibles fraudes, principalmente por consumos y transferencias electrónicas no reconocidas.

“La población adulta mayor continúa siendo uno de los sectores más vulnerables ante prácticas indebidas y posibles fraudes”, advirtió la Condusef.

En el ranking de instituciones financieras con más reclamaciones en la entidad, Banco Azteca registró el crecimiento más acelerado, al pasar de 227 a 385 asuntos, equivalente a un aumento de 69.6 por ciento. Le siguieron Banorte, con un incremento de 28.9 por ciento; BBVA, con 2.2 por ciento; Santander, con 2.0 por ciento y Banamex, con 1.1 por ciento.

Para facilitar la atención, la Condusef recordó que cuenta con diversos canales como el Portal de Queja Electrónica, el Registro de Despachos de Cobranza (REDECO), el Chat en línea, el Centro de Contacto, y los correos de asesoría.

La Unidad de Atención a Usuarios en el estado de Coahuila se ubica en Avenida Juárez sin número, Palacio Federal, segundo piso, Torreón, y también brinda servicio por correo electrónico.

La autoridad hizo énfasis en que “todos los trámites son completamente gratuitos y no requieren gestores ni intermediarios”, por lo que exhortó a la población a evitar a cualquier persona que solicite dinero para realizar gestiones a su nombre.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr