SAT va a atender a manifestantes hasta febrero

Empleados se manifiestan en oficinas del SAT en Río de la Piedad, el martes 11 de noviembre.

Tres meses tendrán que esperar los trabajadores del Servicio de Administración Tributaria (SAT) para que la dependencia adscrita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) analice sus peticiones y obtengan una respuesta favorable o desaprobatoria de sus demandas, luego del paro de labores que realizaron el pasado 11 de noviembre. El SAT señaló que será hasta febrero del próximo año, cuando haya una nueva de mesa de diálogo.

Entre las peticiones que piden los empleados que pertenecen a la recién creada Coalición de Trabajadores Operativos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (Cotra Hod), está el respeto a derechos laborales, jornadas que no superen las ocho horas diarias y revisión del rezago en incrementos salariales, entre otros.

El Tip: Empleados de 28 estados del SAT se han adherido a las exigencias de mejoras salariales; Hidalgo, Puebla y Veracruz, aún faltan por menor comunicación.

Sin embargo, Mary Carmen Becerril, presidenta de la Cotra Hod, señaló en entrevista con La Razón que el lunes 10 de noviembre, previo a la manifestación, junto integrantes de la coalición que ahora preside ingresaron un pliego petitorio al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje (TFCA), para que sea este órgano colegiado quien interceda para resolver los conflictos laborales.

TE RECOMENDAMOS: Así inició el dólar este martes Este es el precio del dólar HOY martes 18 de noviembre de 2025

En el documento son visibles 18 peticiones de carácter laboral por parte de integrantes del Cotra Hod, como son pago retroactivo del salario, pago de horas extraordinarias, ingresos correspondientes a las funciones operativas en revisión paralela con el tabulador de pagos, así como el cese al hostigamiento, discriminación y despidos injustificados.

700 integrantes conforman la nueva coalición Cotra Hod

También es apreciable en unos de los puntos que “de no dar cumplimiento a nuestras peticiones legítimas, llevaremos a cabo el paro nacional hasta que sean cumplidas”.

De acuerdo con el documento, el TFCA se encargará de acercar el pliego petitorio ante autoridades del SAT y dará respuesta antes del 20 de noviembre al Cotra Hod sobre nuevas mesas de diálogo, con fechas aún por determinar, pero ahora mediando sus peticiones ante el órgano de gobierno.