Moody’s prevé resiliencia en economías emergentes

La sede de la calificadora Moody’s Corporation en Manhattan, Nueva York, en foto de archivo.

Las economías emergentes mantendrán su resiliencia crediticia y macroeconómica en 2026, pese a los cambios registrados en el comercio global, anticipó la calificadora internacional Moody’s Ratings.

En un reporte, la agencia señaló que los emisores de deuda de estos mercados iniciarán el próximo año con condiciones sólidas. Indicó que el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) permanecerá estable, aunque moderado, mientras que la inflación continúa descendiendo.

El Dato: EL crecimiento del PIB de las economías emergentes está pronosticado en 4.2% para 2026; para México, Moody’s recortó su expectativa de 1.7 a 1.2%.

“La demanda interna de bienes y servicios es sólida, los vínculos comerciales están diversificados y los marcos de política monetaria son creíbles en muchos de los principales mercados emergentes. La demanda de deuda de los mercados emergentes por parte de los inversionistas se refleja en la reducción de los diferenciales de crédito, el crecimiento de las emisiones de bonos y los flujos de capital”, sostuvo.

La calificadora de riesgo explicó que en este entorno favorable, las tasas de incumplimiento corporativo y soberano van a la baja.

“Según nuestra proyección base, la tasa de incumplimiento corporativo se mantendrá cerca de los niveles anteriores al Covid-19 durante los próximos 12 meses”, señaló.

No obstante, Moody’s advirtió que cuatro factores superpuestos influirán en las condiciones de 2026: polarización política, cambios en el panorama financiero, disrupción digital y desastres naturales cada vez más costosos.

Apuntó que las políticas públicas se alejan gradualmente de las normas tradicionales, lo que afecta el crecimiento y alimenta la volatilidad financiera.

“A nivel global, los cambios geopolíticos están reconfigurando el comercio e impulsando la competencia en sectores clave”, añadió.

Respecto al panorama financiero, la agencia destacó que el crédito privado se expande con rapidez, mejorando el acceso al capital, pero también elevando los riesgos.

Agregó que los mercados locales y los activos digitales están transformando el financiamiento y que “los prestamistas también deberán afrontar regímenes regulatorios divergentes”.

En cuanto a la disrupción digital, Moody’s indicó que las inversiones en Inteligencia Artificial (IA) seguirán en ascenso, al igual que las preocupaciones sobre rendimientos, inversión excesiva y efectos ambientales. La fragmentación regulatoria, el control de datos y las ciberamenazas, dijo, añaden complejidad al entorno económico.

Advirtió que los desastres naturales costosos presionan a individuos, empresas y gobiernos, además de transformar los mercados de seguros.

“Nuevos instrumentos ofrecen alivio ante la difícil dinámica de deuda pública”, afirmó la calificadora.