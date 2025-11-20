Iniciativa privada exige al gobierno postura unificada para renegociación del T-MEC en 2026

La iniciativa privada solicitó al gobierno federal construir una postura unificada de cara a la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) programada para 2026, durante un foro de diagnóstico sectorial convocado por el Senado de la República con representantes de los 32 estados, organismos empresariales, sindicatos y académicos.

“Este diagnóstico sectorial de T-MEC nos va a servir a todos porque es un ejercicio que no solo es oportuno, es impensable para que México llegue con una postura sólida y técnica unificada a la revisión programada para el 2026”, afirmó María de Lourdes Medina Ortega, presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), durante su intervención en el Senado.

La dirigente empresarial enfatizó que “la postura de México debe de formarse escuchando a quienes producimos, exportamos, innovamos y generamos empleos en este país”, en un llamado directo al gobierno para incluir las voces del sector productivo en la estrategia de negociación del tratado comercial.

El foro, encabezado por el senador Emmanuel Reyes Carmona, presidente de la Comisión de Economía, y el senador Waldo Fernández González, presidente de la Comisión de Seguimiento a la Implementación y Revisión del T-MEC, representa el primer ejercicio legislativo de esta magnitud para construir argumentos propios del Poder Legislativo de cara a la evaluación del tratado.

La presidenta de Canacintra subrayó el peso estructural de las pequeñas y medianas empresas en la economía mexicana:

“Representan el 99.8 por ciento de las unidades económicas de acuerdo al INEGI. Generan el 72 por ciento de los empleos formales nacionales. Aportan más de el 35 por ciento del valor agregado manufacturero y más de 6 mil pymes exportan de manera regular de acuerdo a la Secretaría de Economía”.

En este contexto, advirtió que las mesas sectoriales permiten identificar brechas y construir soluciones de política industrial que ayuden a las pymes a cumplir con las reglas de origen, estándares laborales, trazabilidad y criterios ambientales, elementos que serán centrales en la próxima revisión del tratado.

Por su parte, Judith Garza, presidenta de la Comisión de Comercio Exterior de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (Concamin), enfatizó que el objetivo de la consulta es “nivelar información, que tengamos la oportunidad de compartir todo lo que hemos trabajado en los últimos meses como parte de este proceso rumbo a la revisión del T-MEC, toda la información que hemos generado, las estrategias que vemos que se pueden utilizar, los posicionamientos, los irritantes”.

El senador Emmanuel Reyes destacó que el Poder Legislativo construirá sus propios argumentos de manera independiente: “El ejecutivo federal tendrá sus propios argumentos como poder ejecutivo, pero el poder legislativo, que es el Senado de la República, tendrá los propios y estos documentos nos permitirán como defensa para poder avanzar en el futuro”.

Mientras que el senador Waldo Fernández subrayó que por primera vez la comisión de seguimiento al tratado tiene carácter de ordinaria, demostrando la relevancia que el Senado otorga al proceso.

“El T-MEC nos pertenece a todas y a todos, sin colores, sin partidos, nos pertenece a las y los mexicanos”, señaló el legislador, quien destacó la necesidad de migrar “de un modelo de socios comerciales a aliados estratégicos” entre las tres naciones que conforman “el mercado comercial más grande del mundo”.

MSL