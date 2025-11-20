Marchas violentas cuestan más de mil mdp al comercio

Las marchas violentas generan gastos de protección que superan los mil 56 millones de pesos anuales para empresas localizadas en las vías principales de estas marchas, en particular el corredor del Ángel de la Independencia con dirección al Zócalo capitalino.

Esto fue advertido por la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco CDMX), que en comunicado refirió el incremento en riesgos a la integridad de empleados, clientes, así como daño directo a la propiedad privada de las 4 mil 735 unidades económicas del sector comercial que localizadas en este corredor, así como el peligro al que también están expuestos transeúntes y turistas.

4.3 mdp en daños calculó la Canaco por el 2 de octubre

Conforme a estimaciones de la Canaco CDMX, el gasto promedio para proteger un negocio durante las marchas alcanza los 2 mil 702 pesos en el sector comercio y servicios, mientras que en el sector turismo asciende a 48 mil 641 pesos por evento.

Refirió que las empresas que han sufrido daños durante manifestaciones destinan hasta 8.0% de su gasto operativo total a medidas de seguridad, de acuerdo con estimación de la Agrupación de Seguridad Unida por México (ASUME).

Para muchos pequeños negocios es inasequible el contratar seguridad privada, puesto que la contratación de un guardia armado va de entre 400 y mil pesos por hora, mientras que un servicio mensual básico para una pequeña empresa oscila entre 16 mil y 32 mil pesos.

Locatarios de los Arcos, en el Zócalo capitalino, compartieron que tres joyerías fueron robadas y 10 cortinas de diferentes negocios fueron dañas, en la manifestación del 15 de noviembre. ı Foto: Especial

La vulnerabilidad del sector aumenta, porque el 80 por ciento de las pequeñas y medianas empresas (Pymes) no cuentan con seguro, de acuerdo con la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), por lo que deben absorber directamente los gastos de reparación y reposición de aquello que fue dañado.

Añadido al gasto en seguridad, las marchas violentas provocaron pérdida ventas estimada en más de 388 millones 900 mil pesos de enero hasta octubre de 2025, en la de la Ciudad de México.

Por lo que la Canaco CDMX hace llamado a las autoridades capitalinas “para frenar a los delincuentes disfrazados de manifestantes, quienes atentan contra la integridad de las personas, los negocios legítimamente establecidos, el mobiliario urbano y el patrimonio histórico de nuestra ciudad”, refiere el comunicado de la cámara.