México también exporta futbol a Estados Unidos: Mikel Arriola

MÉXICO ES EL PRINCIPAL socio comercial de Estados Unidos, con una participación de mercado de 15.8 por ciento del total. Pero la República Mexicana no sólo exporta automóviles, mano de obra o alimentos hacia su vecino del norte, también exporta futbol, comentó Mikel Arriola, comisionado Presidente de la Federación Mexicana de Futbol (FMF).

“Somos exportadores netos de futbol. El único fenómeno que van a saber en el mundo de intercambio entre los países es México y Estados Unidos. España no le vende futbol a Francia, México le vende a 60 millones de fans en Estados Unidos”, aseguró durante el Foro Económico Estrategia Económica Nacional, organizado por la Universidad Panamericana (UP).

El Tip: La derrama económica que proyecta la FMF para México en el Mundial es cercana a los 3 mil millones de dólares.

El comisionado añadió que más de la mitad del Producto Interno Bruto (PIB), o sea el 54 por ciento del PIB deportivo, lo explica el futbol. “Ni el béisbol, el golf, el tenis y el americano juntos explican algo significativo en el PIB deportivo”, afirmó.

Comentó que en 2020 el 55 por ciento de la población declaró ser fan y que actualmente la cifra ronda el 63.5 por ciento y, añadió que en pleno año mundialista, esta cifra podría incrementar a 70 por ciento.

“Y este es el fenómeno de la exportación de futbol a Estados Unidos. Tenemos 157 millones de aficionados entre México y Estados Unidos. Pero si ustedes ven el mapa, en el sur de Estados Unidos, casi el 40 por ciento de la población declara que su deporte favorito es el futbol, y que su liga favorita es la liga BBVA MX”, dijo el directivo.

Mencionó que un partido en Estados Unidos de la liga mexicana llega a casi a tres millones de ojos, mientras que la liga de futbol estadounidense llega a 355 mil en promedio.

Arriola dijo que el papel de la Selección Mexicana también es importante en términos económicos. Señaló que en términos de asistencia, ésta se triplica cuando se juega en Estados Unidos y en audiencia promedio la multiplica por seis.

Comentó que esto se explica por el potencial económico que tienen los hispanos en Estados Unidos.

“Esto es envidiable porque además nuestros aficionados al futbol hispanos y mexicanos ya andan por ahí de la frontera los 100 mil dólares anuales per cápita”, comentó.

Señaló que eso habla de que para las televisoras, para los fondos de inversión, para los inversionistas potenciales, el futbol mexicano en México y Estados Unidos, hoy se está volviendo un destino de inversión.