Anticipa el Inegi PIB estancado en octubre por caída en las industrias

La actividad económica en México registraría un estancamiento durante octubre de este año, de acuerdo con el Indicador Oportuno de la Actividad Económica (IOAE), publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

De confirmarse el resultado, que será publicado en el Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE), conocido como “PIB mensual”, la economía mexicana mostraría debilidad durante el tercer trimestre del año, ya que en septiembre previo, se estimó una contracción de la actividad de 0.7 por ciento anual.

El Dato: Pese a la debilidad económica en el tercer trimestre, Banamex y Citi mantuvieron sus previsiones para el PIB nacional en 2025, de 0.4% y 0.5%, respectivamente.

El IOAE mide además el desempeño de las actividades secundarias y terciarias. En el primer caso, se trata de la manufactura y la actividad industrial en general, al respecto, previó una caída de 2.1 por ciento anual en octubre, un descenso que le seguiría a una contracción en septiembre de 3.3 por ciento anual.

Las actividades terciarias, aquellas que tienen que ver con el comercio y servicios, desaceleraría a 0.9 por ciento a tasa anual, luego de un crecimiento de 1.1 por ciento en el mes inmediato previo.

En su comparación mensual, el IOAE estimó un “PIB mensual” de 0.0 por ciento para el décimo mes del año, este resultado se daría luego de una previsión de -0.5 por ciento en septiembre de 2025.

Las actividades secundarias avanzarían apenas un 0.1 por ciento mensualmente, luego de que se contrajeran 0.4 por ciento, también a tasa mensual. Por el contrario, para las actividades terciarias durante octubre proyectó una caída de 0.2 por ciento mensual, después que en septiembre del mismo año crecieran escasamente 0.1 por ciento.

“De materializarse estos resultados, la variación trimestral del IGAE en el tercer trimestre del 2025 con cifras desestacionalizadas sería de -0.6 por ciento, por debajo de nuestra estimación -0.4 por ciento y de la estimación oportuna del PIB -0.3 por ciento”, explicó Banamex en un análisis.

Añadió que pese a este resultado poco alentador, mantienen su proyección del PIB para 2025 con un crecimiento de 0.4 por ciento anual.

Por su parte, Grupo Financiero Monex aseguró que los pronósticos de septiembre y octubre prevén un menor dinamismo en las actividades económicas y ejercen una mayor presión en las expectativas de crecimiento de cierre de año.

El Tip: Moody’s Ratings estimó incertidumbre en México a raíz de las revisiones del T-MEC en 2026. Aseguró que el resultado de esto es poca inversión en el país.

“Este desempeño se explica por la debilidad observada en las actividades secundarias, que entre enero y agosto acumularon una caída de 1.8 por ciento anual con cifras originales”, señaló.

Esta situación, señaló, refleja signos de fragilidad en los sectores de construcción y manufacturas.

Además, mencionó que al mismo tiempo las actividades terciarias comienzan a moderar su ritmo de avance, lo que añade retos adicionales a las expectativas de crecimiento del cuarto trimestre de 2025.

“De manera paralela, la confianza empresarial se mantiene en terreno de contracción en los sectores relacionados a la manufactura, construcción y comercios, mostrando nuevamente signos de moderación después de tres meses de avances”, indicó el grupo financiero.

De cara al futuro, informó que será clave el seguimiento de las cifras definitivas del IGAE de septiembre, que se publicarán el próximo 21 de noviembre, ya que permitirán confirmar la magnitud de la desaceleración en curso.

La debilidad del tercer trimestre se daría luego de que en el trimestre inmediato anterior se registrara una caída del PIB, tanto anual como trimestral de 0.3 por ciento.

En este sentido, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que esta situación se dio por una debilidad registrada en la actividad industrial nacional durante el mes de julio de este año, que fue impactada por aranceles impuestos por Estados Unidos a productos de acero y aluminio exportados desde México y con dirección al país vecino de la frontera norte.

Aun así, el titular de la SHCP estimó un PIB para México en 2025 de entre 1.0 y 1.5 por ciento anual. Aseguró que de cara al tercer y cuarto trimestre la economía nacional mejorará.

Por su parte, Citi reportó en su Encuesta de Expectativas que la mediana de las respuestas de las entidades financieras cuestionadas sobre el crecimiento del PIB “se mantiene estable”.

El jueves se publicó el mencionado documento, donde se señaló que la mediana de la estimación de crecimiento para la economía de 2025 se mantuvo en 0.5 por ciento, con estimaciones que van de 0.1 a 0.7 por ciento, “para 2026, se mantuvo en 1.4 por ciento en comparación con la encuesta anterior”.

incertidumbre por T-MEC. Mientras tanto, la calificadora internacional Moody’s Ratings aseguró que inversionistas están a la espera de la renegociación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, mejor conocido como T-MEC.

Por ahora, mantuvo para México su calificación crediticia en Baa2 con perspectiva negativa, de acuerdo con un análisis que compartió.

“El débil crecimiento en Brasil y México continuará muy por debajo de los niveles de 2023-2024 para 2026”, señaló la agencia internacional.

Añadió que si bien México no entrará en un ciclo electoral en 2026, la confianza empresarial y las decisiones de inversión siguen estancadas mientras los inversionistas esperan la mencionada revisión.