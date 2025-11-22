Lotería Nacional reconoce con Sorteo Superior 10 años de la Procuraduría de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes

Salomón, García y Salas destacan la convicción de la transformación que ocurre cuando las instituciones protegen y acompañan a la infancia.

La Lotería Nacional realizó el Sorteo Superior No. 2864 dedicado a la conmemoración del 10° aniversario de la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (PFPNNA) del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF), en reconocimiento a su función en el establecimiento de acciones para la promoción, restitución de derechos y medidas de protección, así como a sus valiosos esfuerzos en la implementación de instrumentos destinados a garantizar el pleno ejercicio de derechos de infantes y adolescentes.

Al tiempo de dar la bienvenida, la directora general de Lotería Nacional, Olivia Salomón, señaló que con la celebración del Sorteo Superior No. 2864 se destaca el décimo aniversario de una institución que transformó la manera en que México protege su infancia al hacerlos titulares de derechos: la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.

La directora general de Lotería Nacional, Olivia Salomón, encabeza el Sorteo Superior No. 2864 con el cual se celebra el 10° aniversario de la PFPNNA. ı Foto: Lotenal

“Ha restituido derechos vulnerados, ha devuelto seguridad y esperanza a miles de niñas y niños que requieren la mano firme y amorosa de las instituciones. Cada medida de protección es un acto de justicia, cada intervención es una historia de vida transformada. Este aniversario celebra una década de trabajo incansable, pero también celebra miles de sonrisas recuperadas”, aseguró la directora sobre la PFPNNA.

Expresó también que el gobierno que encabeza la Presidenta Claudia Sheinbaum impulsa una visión inspirada en el Humanismo Mexicano, y que parte fundamental de poner a las personas al centro, son las acciones de justicia que comienzan desde la infancia y que son clave, porque se reconoce que un país sólo puede avanzar si cada niña y cada niño crecen protegidos, cuidados y con oportunidades.

El Sorteo Superior No. 2864 repartió 51 millones de pesos en premios; el Premio Mayor de 17 millones de pesos correspondió al billete 05884. ı Foto: Lotenal

La directora manifestó que el Premio Mayor, además de llevar ilusión a las familias mexicanas, representa la convicción de la transformación que ocurre cuando las instituciones protegen y acompañan, y agregó que “cada número que se cante esta noche será un recordatorio de que la esperanza vive, de que la justicia avanza y de que México tiene un futuro más fuerte cuando la niñez está protegida”.

La titular del DIF Nacional, María del Rocío García Pérez, comentó que este sorteo no sólo se enmarca en los 10 años de vida institucional de la Procuraduría, sino que también reconoce a quienes dedican su trabajo diario en esta institución a proteger a las niñas, niños y adolescentes y a garantizar que cuenten con igualdad de condiciones para crecer y desarrollarse de manera plena.

Las titulares de Lotería Nacional, DIF Nacional y la Procuraduría Federal de Protección celebran diez años de trabajo en favor de la niñez mexicana. ı Foto: Lotenal

“Hoy reafirmamos el trabajo conjunto de nuestras instituciones en favor de la garantía y restitución de derechos y la resiliencia para mantenernos al servicio del pueblo y de las causas más justas. Ese es el rumbo que marca la política de bienestar de la Presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, poniendo a las personas, y especialmente a quienes requieren mayor protección, en el centro de la vida pública”, expresó García Pérez.

En su intervención, la procuradora Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, Fabiola María Salas Ambriz, dijo que celebrar 10 años de trabajo de esta instancia es reafirmar que las infancias deben ser el corazón de toda política pública, al tiempo que agradeció a la Lotería Nacional por hacer sinergia con el DIF Nacional y que este billete conmemorativo hoy sea una realidad, “gracias por sumar esfuerzos para que la protección de niñas, niños y adolescentes llegue a todo México”.

Mencionó que la celebración representa la convicción de que “estamos construyendo un país en donde ninguna niña y ningún niño vuelva a quedar en el olvido, donde cada decisión pública tenga rostro de infancia, porque protegerles es un acto de fe en el futuro, significa creer que pueden transformar el mundo si les damos las condiciones para hacerlo y nuestro compromiso es cambiar esas condiciones, aún hay mucho trabajo por hacer pero con este ideal seguiremos adelante”.

Los resultados del sorteo

El Sorteo Superior No. 2864 contó con un total de 51 millones de pesos en premios. El Premio Mayor de 17 millones de pesos correspondió al billete No. 05884, la primera serie fue colocada para su venta en Tijuana, Baja California, la segunda serie se dispuso para su venta en canales electrónicos. El segundo premio de un millón 440 mil pesos, correspondió al billete No. 24224, la primera serie se dispuso para su venta en San Luis Potosí, San Luis Potosí, la segunda serie fue colocada para su venta en Ciudad de México.

Los reintegros correspondieron a los números 4 y 4.

