Inflación sube a 3.61% en primera quincena de noviembre: Inegi

El Índice Nacional de Precios al Consumidor presentó un nivel de 142.470 y representó un aumento del 0.47 por ciento con respecto a la quincena anterior.

Con este resultado, la inflación general anual en la primera quincena de noviembre fue del 3.61 por ciento, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi)

El índice de precios subyacente, que excluye bienes y servicios con precios más volátiles o que no responden a condiciones de mercado, incrementó 0.04 por ciento a tasa quincenal y de 4.32 por ciento de manera anual. A su interior, los precios de los de servicios subieron 0.25 por ciento, mientras que los de las mercancías disminuyeron 0.19 por ciento.

“A tasa quincenal, el índice de precios no subyacente creció 1.93 por ciento. Dentro de este, los precios de frutas y verduras ascendieron 1.34 por ciento y los de energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno, 2.92 por ciento. Lo anterior, en mayor medida, por la conclusión del subsidio al programa de tarifas eléctricas de temporada de verano en 11 ciudades del país”, informó el Instituto en un comunicado.

