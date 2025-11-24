Prevén que crezca 60% exportación electrónica al no tener arancel

México podría incrementar el volumen de sus exportaciones en la mayoría de los sectores al cierre del año, pero destacaría con un aumento de 60 por ciento en electrónica por ser mercancías no gravadas con aranceles; además, gracias al Tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) se le permitiría ampliar sus envíos agrícolas y agroindustriales en 8.0 por ciento y 19 por ciento respectivamente, indicó la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

El Dato: Los países de Latam y el Caribe tienen un arancel promedio efectivo de alrededor de 10%, siete puntos porcentuales por debajo del que ostenta el resto del mundo.

La perspectiva del organismo tuvo como base que sólo hasta agosto los productos electrónicos y el equipo eléctrico, así como el petróleo, el gas, los derivados del petróleo, el trigo, los productos farmacéuticos, y las frutas y hortalizas registraron aranceles promedio inferiores al 10 por ciento; mientras que, el hierro, acero y los productos de metal tendrán tasas superiores al 47 por ciento y 39 por ciento, respectivamente; las confecciones, calzado y textiles en 30 por ciento o incluso algunos productos agrícolas arriba de 20 por ciento.

“Se proyecta que México experimente aumentos del volumen exportado en 2025 en la mayoría de los sectores. Se destaca el caso de la electrónica, con una expansión de más del 60 por ciento, debido a que los productos de ese sector no se incluyeron en las alzas arancelarias en los Estados Unidos. Asimismo, la posibilidad de exportar productos sin aranceles en el marco del T-MEC le permitiría a México expandir las exportaciones agrícolas y agroindustriales un 8.0 por ciento y un 19 por ciento, respectivamente”, indicó el informe Perspectivas del Comercio Internacional de América Latina y el Caribe 2025.

33% Por ciento es el arancel promedio de Brasil

Además, también anticipa un incremento en su participación en el comercio de camisetas de algodón, producto representativo del sector de confecciones, dado que los altos aranceles que fijó Estados Unidos contra las mercancías provenientes de Bangladesh, China, la India y Vietnam podrían dejar en una situación de ventaja a otros países de la región, pero “México podría aumentar su participación, al exportar con arancel cero a EU en el marco del T-MEC”.

En general, señala el documento, el país tiene “la posición preponderante” como origen de las importaciones que realiza EU frente a las que realiza de otras naciones de la región, debido a que es el principal proveedor de los 10 principales productos, “y en siete de ellos su participación oscila entre el 88 por ciento y el 100 por ciento. Esto se da principalmente en los sectores automotor y de productos electrónicos”.

6.0% aumentarán las exportaciones regionales en 2025

Asimismo, explicó que la región es un importante proveedor de EU tanto de manufacturas como de productos basados en recursos naturales; por ejemplo, en 2024, Latam y el Caribe proveyó el 79 por ciento de vehículos para transporte de mercancías; 65 por ciento de tractores; 41 por ciento de las partes y accesorios de vehículos; y el 23 por ciento de los vehículos de pasajeros; mientras que, el 44 por ciento de la importaciones de instrumentos y aparatos médicos; y 34 por ciento de las computadoras personales, pero “en todos estos productos, México es el principal proveedor regional, y en algunos casos se destaca por ser el proveedor exclusivo”.

En ese sentido, en la primera mitad del año, las exportaciones desde la región se incrementaron 5.0 por ciento, explicado porque en el primer trimestre las empresas estadounidenses adelantaron compras para no desabastecer sus inventarios dado que ya se vislumbraban la política arancelaria impuesta por Donald Trump, presidente estadounidense.

Por su parte, a nivel sectorial el mayor aumento del volumen de exportación de la región hacia EU hacia finales del año “se registraría en el sector de textiles, confecciones y calzado, con 90 por ciento, seguido de los sectores de electrónica, papel y cartón, caucho y plástico, y minerales no metálicos, todos con alzas de más del 20 por ciento. En todos estos casos, el grueso del aumento corresponde a las exportaciones de México”.

Y en el caso específico de México, la Cepal estimó que finalizará el 2025 con un aumento de sus exportaciones de 5.0 por ciento, 4.0 por ciento en volumen y 1.0 por ciento en precio, con un aumento específico en las manufacturas hacia su principal socio comercial: EU.

De acuerdo con el organismo, en 2023 el valor de las exportaciones totales desde México fue de 593 mil 870 millones de dólares, para el siguiente año se situaron en 618 mil 342 millones de dólares, la expectativa para el término de 2025 es que asciendan a 646 mil 167 millones de dólares.

“Aunque las exportaciones de vehículos y de petróleo registraron bajas interanuales del 4.0 por ciento y el 25 por ciento, respectivamente, entre enero y agosto de 2025, las exportaciones de otras manufacturas mostraron aumentos significativos, por encima del 12 por ciento, en promedio. Hasta fines de agosto, las exportaciones totales de bienes acumulaban un crecimiento interanual del 4.7 por ciento”.

No obstante, prevé que las exportaciones totales de automóviles podrían caer hasta 18 por ciento y las de otros equipos de transporte hasta 60 por ciento, “como producto de los aranceles sectoriales a los automóviles y autopartes”, apuntó la Cepal.