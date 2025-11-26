Cierre de carreteras genera pérdidas económicas de entre 3 mil y 6 mil millones de pesos: CONCANACO SERVYTUR

La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (CONCANACO SERVYTUR México) estimó que por el cierre de al menos 29 carreteras en 17 estados “se calcula de forma conservadora pérdidas acumuladas de entre 3,000 y 6,000 millones de pesos del 19 al 26 de noviembre”.

“Se trata de una estimación prudente que busca dimensionar el daño económico mientras se construye una salida negociada que no siga cargando el costo sobre empresas y hogares”, dijo.

En un comunicado la CONCANACO SERVYTUR dijo que, para proteger el abasto y el ingreso de las familias, es necesario retomar de inmediato el diálogo entre organizaciones de transportistas y productores del campo con la Secretaría de Gobernación, para liberar los corredores logísticos.

TE RECOMENDAMOS: Reconocen retos pendientes SHCP presenta ruta hacia 2030 para mejorar la bancarización

📣 Comunicado | CONCANACO SERVYTUR llama a diálogo inmediato y a liberar corredores logísticos para proteger la economía familiar



📲 Sigue leyendo en: https://t.co/MSmzosNkWw pic.twitter.com/TrXmJIcXVS — CONCANACO SERVYTUR (@CONCANACO) November 27, 2025

Para la Confederación, esto confirma la urgencia de retomar el diálogo con reglas claras, con facilitación neutral y una agenda centrada en seguridad en carreteras, costos logísticos, precios y simplificación de trámites, evitando nuevas afectaciones a terceros.

La confederación pidió corredores de libre tránsito con horarios, puntos de resguardo y prioridad para alimentos, medicinas y bienes esenciales mientras avanzan las negociaciones, así como un mecanismo público de información en tiempo real (mapa de cierres, tiempos de respuesta y rutas alternas) que oriente a ciudadanía y empresas y reduzca la incertidumbre.

“La Confederación reitera su disposición a colaborar como parte de la solución, aportando datos del territorio y propuestas técnicas.

“Nuestra prioridad es proteger el empleo, el abasto y la economía de las familias, con un acuerdo que libere de inmediato los corredores logísticos y encauce las legítimas demandas por la vía institucional”, aseguró.

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón .

MSL